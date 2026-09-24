Φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στο Βαθύ Χαλκίδας – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον χώρο των γραφείων εν ώρα λειτουργίας του εργοστασίου, χωρίς να υπάρχουν εργαζόμενοι ή αναφορές για εγκλωβισμένους, και δεν έχει επεκταθεί. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 18 πυροσβέστες και 8 οχήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας.
  • Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν εγκλωβισμένους.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου παραγωγής χημικών στο Βαθύ Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εργοστάσιο βρισκόταν σε λειτουργία όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στον χώρο των γραφείων, όπου δεν υπήρχαν εργαζόμενοι.

Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν εγκλωβισμένους.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

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