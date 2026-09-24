Κωνσταντοπούλου: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις

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Για ροπή της ΝΔ, «όχι απλώς στην ακροδεξιά, αλλά και στο φασισμό και σε ολοκληρωτικές πρακτικές, στρατηγικές και πολιτικές», έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον «σφαγέα Νετανιάχου» στη Νέα Υόρκη, με την οποία, όπως είπε, «νομιμοποιεί έναν διεθνή εγκληματία».

Όσον αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σχολίασε ότι αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις, εξαντλητική περιπτωσιολογία και υπεραρμοδιότητες υπουργού, ενώ άφησε αιχμές εναντίον βουλευτών της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης που συνεχίζουν να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως «αγρότης σε αγρανάπαυση».

Επιπρόσθετα κατηγόρησε την κυβέρνηση, πως με το παρόν νομοσχέδιο εισάγει παλιά κομματικά συστήματα για να πλήξει το αγροτικό κίνημα, καθώς επίσης και ότι νομιμοποιεί και παρατείνει το καθεστώς βάσει του οποίου θανατώνονται τα ζώα σε περίπτωση ασθένειας, όπως η επιδημία του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

«Δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αναφέρθηκε στις προτάσεις 27 σημείων που έχει καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για τον αγροτικό κόσμο, όπως η θεσμοθέτηση αγροτικού πετρελαίου και τιμολογίου ρεύματος, η κατάργηση του ΦΠΑ, ο λογιστικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επανασύστασή του υπό στενό βουλευτικό έλεγχο.

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, σε άλλη παρέμβασή της στη Βουλή, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για «σύμπραξη» με το «παρακράτος Μητσοτάκη».

Καταλόγισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι συμπράττει με τη ΝΔ στην στοχοποίηση μιας πολιτικής αρχηγού γιατί τον βολεύει, ενώ τον επέκρινε για τις «φιλοφρονήσεις» στον Μαργαρίτη Σχοινά περί «ψύχραιμης φωνής».

Κατηγόρησε, επίσης, το ΠΑΣΟΚ ότι εφάρμοσε χθες την «τακτική Μητσοτάκη» με τις επιστολικές ψήφους και διερωτήθηκε αν γνωρίζουν οι βουλευτές του «για αυτά που ψήφισαν».

«Σιωπή και συνενοχή δεν θα πάρετε από μας σ’ αυτήν την τρομερή κατρακύλα σύμπραξης με ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.