Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, διεθνείς εξελίξεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε ελληνοτουρκικά ζητήματα, το Κυπριακό, τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη για διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ο διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας», αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός. Θα τονίσει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) «αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς».
  • Ειδική αναφορά στο Κυπριακό πρόκειται να κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή… το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ». Παράλληλα, θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
  • Ο Πρωθυπουργός θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση. Θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και διεθνή συνεργασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Ο διάλογος ΕλλάδαςΤουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας», αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Οι συναντήσεις του με ηγέτες και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει ευρύτερα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) και να υπενθυμίσει ότι «αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ». Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός πρόκειται να τονίσει ότι «ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Ειδική αναφορά στο Κυπριακό πρόκειται να κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Είμαστε χώρα ηγέτιδα στη ναυτιλία – Προτεραιότητα και ευθύνη μας η προστασία των θαλασσών

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας και παράλληλα, θα αναφερθεί στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.

Ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του, θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του «πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας» και θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

Μητσοτάκης σε ομογενείς της Νέας Υόρκης: «Επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός θα αφιερώσει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών και θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου «αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ», να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία – συμπεριλαμβανομένης της Κίνας – είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ