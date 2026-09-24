Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι – Συνελήφθη 39χρονος

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Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε σπίτι στα Άνω Λιόσια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9). Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 39χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καλλιεργούσε κάνναβη και διακινούσε τις παραγόμενες ποσότητες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών για τη δράση του 39χρονου.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν και διασταύρωσαν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, προχωρώντας στον εντοπισμό του κατηγορουμένου και της κατοικίας του.

Πώς έγινε η σύλληψη του 39χρονου

Το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί έθεσαν υπό επιτήρηση το σπίτι του 39χρονου στα Άνω Λιόσια. Μόλις ο κατηγορούμενος βγήκε από την κατοικία του, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στην κατοχή του εντόπισαν 690 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου ανακαλύφθηκε το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 918,6 γραμμάρια κάνναβης.

Εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης, αποτελούμενος από συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης.

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Δύο οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε ο 39χρονος για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.