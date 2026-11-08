Σπάνια ανακάλυψη στην Ιταλία: Βρέθηκε αρχαίο λιμάνι παλαιότερο από την εποχή του Αδριανού με… δικό του οινοποιείο στην παραλία

Ένα βυθισμένο μυστικό αιώνων έρχεται στο φως στις ακτές της νότιας Ιταλίας, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές του αρχαίου ρωμαϊκού εμπορίου. Εκεί που σήμερα σκάνε τα κύματα, άλλοτε χτυπούσε η καρδιά μιας ακμάζουσας ναυτικής και παραγωγικής κοινότητας.

Μέχρι πρόσφατα, η περιοχή ήταν γνωστή κυρίως για τα έργα που συνδέονταν με τον αυτοκράτορα Αδριανό, όμως οι τελευταίες αρχαιολογικές ανασκαφές ανατρέπουν τα δεδομένα.

Οι επιστήμονες δεν ανακάλυψαν απλώς ένα λιμάνι παλαιότερο από όσο πίστευαν, αλλά και τα ίχνη μιας ολόκληρης οικονομικής αλυσίδας – με κυρίαρχο σταθμό ένα εντυπωσιακό παραθαλάσσιο οινοποιείο, έτοιμο να τροφοδοτήσει τα πλοία της αυτοκρατορίας.

Αρχαιολόγοι στη νότια Ιταλία έφεραν στο φως περισσότερα τμήματα ενός βυθισμένου ρωμαϊκού λιμανιού, το οποίο ενδέχεται να είναι παλαιότερο από το διάσημο προβλήτα του αυτοκράτορα Αδριανού, μαζί με ένα κτήριο στην ακτή όπου πιθανότατα γινόταν η παραγωγή κρασιού πριν αυτό εξαχθεί με πλοία.

Οι επισκέπτες που αναζητούν το ρωμαϊκό λιμάνι του Λέτσε, στο «τακούνι» της ιταλικής «μπότας», συνήθως καταλήγουν στο Σαν Κατάλντο (San Cataldo), ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη.

Εκεί, ένας πέτρινος προβλήτας προεξέχει ακόμα μέσα από το νερό. Γνωστή ως ο «Προβλήτας του Αδριανού», θεωρείται η καλύτερα διατηρημένη ρωμαϊκή λιμενική δομή στην Απουλία.

Ωστόσο, η φετινή ανασκαφή στο Λε Τσεζίνε (Le Cesine), στο τμήμα της ακτής μεταξύ του Σαν Κατάλντο και του ομώνυμου καταφυγίου φύσης, ενισχύει μια θεωρία που οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σαλέντο μελετούσαν για χρόνια:

Πριν από τα έργα του Αδριανού, ένα άλλο λιμάνι υπήρχε ήδη σε αυτή την ακτή. Απέναντί του βρισκόταν ένας χώρος παραγωγής, όπου πιθανότατα παρασκευαζόταν κρασί και στη συνέχεια φορτωνόταν στα πλοία.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 5 Νοεμβρίου στην έδρα της Εφορείας Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου στο Λέτσε (του τοπικού γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας που επιβλέπει την πολιτιστική κληρονομιά στις επαρχίες Μπρίντιζι, Λέτσε και Τάραντα).

Οι ανασκαφές, χερσαίες και υποβρύχιες, διευθύνονται από τη Ρίτα Αυριέμμα (Rita Auriemma), καθηγήτρια υποβρύχιας αρχαιολογίας, η οποία ηγείται της ομάδας ArcheoSub στο Τμήμα Πολιτισμικής Κληρονομιάς του πανεπιστημίου. Η τοποθεσία βρίσκεται στη θέση Σαν Τζοβάνι (San Giovanni), εντός του κρατικού καταφυγίου φύσης Le Cesine του WWF, στον δήμο του Βέρνολε (Vernole).

Η φετινή ανασκαφική περίοδος διήρκεσε από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.

Στα ίχνη ενός άγνωστου λιμανιού: Η ναυτική ιστορία πριν από τον Αδριανό

Ο Αδριανός κυβέρνησε από το 117 έως το 138 μ.Χ. και ξεκίνησε το περίφημο τείχος του σε ολόκληρη τη βόρεια Βρετανία γύρω στο 122 μ.Χ. Ο προβλήτας στο Σαν Κατάλντο αποδίδεται σε αυτόν λόγω ενός αποσπάσματος του Παυσανία (VI, 19, 9), ενός Έλληνα συγγραφέα του δεύτερου αιώνα, γνωστού κυρίως για τον ταξιδιωτικό του οδηγό για την Ελλάδα.

Οι τοπικοί μελετητές το ερμηνεύουν ως αναφορά σε λιμενικά έργα του αυτοκράτορα σε αυτόν τον κόλπο, γι’ αυτό και η δομή ονομάζεται «molo di Adriano» (προβλήτα του Αδριανού).

Η ακτή εμφανίζεται στις αρχαίες πηγές παλαιότερα από αυτή την περίοδο

Συγγραφείς της αρχαιότητας αναφέρουν ότι ο Οκταβιανός, ο μετέπειτα αυτοκράτορας Αύγουστος, αποβιβάστηκε στις Lupiae (τη ρωμαϊκή ονομασία του Λέτσε) αφού διέσχισε τη θάλασσα από την Απολλωνία (στα παράλια της σημερινής Αλβανίας) το 44 π.Χ., μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα.

Η ομάδα του Σαλέντο ερμηνεύει το επεισόδιο αυτό ως ένδειξη ότι το λιμάνι είχε ήδη κάποιο κύρος και, ενδεχομένως, εγκαταστάσεις ικανές να υποδεχθούν ένα πλοίο που μετέφερε έναν τέτοιο επιβάτη. Εάν το λιμάνι στο Σαν Τζοβάνι (San Giovanni) είναι το ίδιο, τότε θα ήταν περισσότερο από έναν αιώνα παλαιότερο από τη βασιλεία του Αδριανού.

Βάσει αυτού, η ομάδα της Αυριέμμα (Auriemma) προτείνει ότι το συγκρότημα του Σαν Τζοβάνι (San Giovanni) χρονολογείται από την Αυγούστεια περίοδο, μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ.

Η επίσημη ανακοίνωση του ίδιου του πανεπιστημίου το χαρακτηρίζει ως «πιθανώς Αυγούστειο». Το 2023, οι ερευνητές συνέκριναν τα ευρήματά τους με το βυθισμένο τμήμα του προβλήτας του Αδριανού και δήλωσαν ότι η δομή του Σαν Τζοβάνι προσομοιάζει με αυτήν σε τεχνική και μέγεθος, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη παλαιότερη. Στα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ακόμη κάποια άμεση χρονολόγηση που να ξεκαθαρίζει οριστικά το ζήτημα.

Τα μυστικά του βυθού: Η αρχιτεκτονική του αρχαίου λιμανιού

Οι δομές κατά μήκος αυτού του τμήματος της ακτής εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 2020, και από τότε η εικόνα εμπλουτίζεται συνεχώς. Το 2021 το Πολυτεχνείο του Τορίνο (Politecnico di Torino) εντάχθηκε στο έργο, χρησιμοποιώντας drones και κάμερες για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, καθώς και υποβρύχια ρομπότ εξοπλισμένα με κάμερες. Τα θεμέλια ενός τεράστιου προβλήτα σώζονται σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από τη σημερινή ακτογραμμή, σε νερά που το βάθος τους δεν ξεπερνά ποτέ τα 3,5 μέτρα.

Τα κύματα έχουν ανατρέψει τους μεγαλύτερους λίθινους όγκους της και τους έχουν διασκορπίσει στον βυθό. Η ανασκαφική περίοδος του 2023 έφερε το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δύο ομάδες λίθινων όγκων που είχαν μελετηθεί ξεχωριστά αποδείχθηκε ότι ανήκαν σε μία ενιαία δομή: έναν προβλήτα σε σχήμα «Γ» (L), μήκους σχεδόν 150 μέτρων.

Η σύνδεση αυτή ήταν δύσκολο να εντοπιστεί, επειδή η άμμος που μετακινείται από τις καταιγίδες θάβει τα κατάλοιπα κάτω από περισσότερο από ένα μέτρο ιζημάτων. Ανάλογα με τη χρονική στιγμή, τα καλύπτει ή τα αφήνει εκτεθειμένα. Οι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται cassone (κασόνι), παίρνοντας το όνομά της από την ιταλική λέξη για το μεγάλο κουτί.

Τεράστιοι όγκοι ασβεστολιθικού ψαμμίτη (καλκαρενίτη), ενός πορώδους ασβεστόλιθου που εξορύσσονταν στην περιοχή, ευθυγραμμίζονταν για να σχηματίσουν διαμερίσματα, και στη συνέχεια αυτά τα διαμερίσματα γεμίζονταν με πέτρες. Η μέθοδος αυτή είναι κοινή στην Αδριατική και συναντάται επίσης στο Αιγαίο και αλλού στη Μεσόγειο.

Ο λόγος ήταν πρακτικός: Η πέτρα προερχόταν από σημείο κοντά σε εκείνο όπου θα χρησιμοποιούνταν.

Οι φετινές υποβρύχιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα νερά μπροστά από το Edificio Idrovoro (το παλιό αντλιοστάσιο που συνδεόταν με την αγροτική μεταρρύθμιση της Ιταλίας) και επικεντρώθηκαν σε έναν τομέα του συγκροτήματος. Η ομάδα προσδιόρισε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ανεγέρθηκε η δομή, καθώς και την κατασκευαστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) στο Λέτσε, και συγκεκριμένα με τον Τζουζέπε Σκαρντότσι (Giuseppe Scardozzi), ερευνητή στο Ινστιτούτο Επιστήμης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ISPC) που ειδικεύεται στην αρχαία τοπογραφία και την αρχαιολογική χαρτογράφηση, έλαβαν επίσης δείγματα από τους μεγάλους λίθινους όγκους των θεμελίων. Ο στόχος είναι να μάθουν ποιο λατομείο προμήθευσε την πέτρα, γεγονός που αναμένεται να δείξει από πού προμηθεύονταν οι κατασκευαστές τα υλικά τους και πόση εργασία απαιτούσε το έργο.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία. Ορισμένοι λίθινοι όγκοι έχουν μια στρογγυλεμένη πλευρά και βρίσκονται σε σχετικά τακτικά διαστήματα, επομένως ενδέχεται να πρόκειται για δέστρες, δηλαδή τα σημεία όπου δένονταν τα πλοία. Υπάρχουν επίσης τα κατάλοιπα ενός κτηρίου με τη βάση του λαξευμένη στον βράχο, το οποίο οι ντόπιοι ονομάζουν Chiesa sommersa, δηλαδή «βυθισμένη εκκλησία».

Οι ερευνητές έχουν υποθέσει ότι θα μπορούσε να είναι ένας πύργος-φάρος, αλλά αυτή η υπόθεση μένει ακόμη να επιβεβαιωθεί. Το λιμάνι είχε επίσης ένα μεταγενέστερο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Η χρονολόγηση ορισμένων βυθισμένων ξύλινων πασσάλων επιβεβαίωσε ότι κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, η Ανδεγαυή βασίλισσα Μαρία ντ’ Ενγκιέν (οι Ανδεγαυοί ήταν η δυναστεία γαλλικής καταγωγής που κυβερνούσε τότε τη νότια Ιταλία) έδωσε εντολή να κατασκευαστεί έναν προβλήτα, η οποία χρησιμοποίησε τη ρωμαϊκή ως θεμέλιο. Το παλιό λιμάνι, με τη μία ή την άλλη μορφή, παρέμεινε σε χρήση για αιώνες.

Το μυστικό της στεριάς: Η παραγωγή κρασιού δίπλα στα πλοία

Απέναντι από τον προβλήτα, στη στεριά, η ανασκαφή του οικισμού που εντοπίστηκε πέρυσι έχει επεκταθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ο παραγωγικός του χαρακτήρας φαίνεται πλέον να έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αρχαιολόγοι προτείνουν με προσοχή την ύπαρξη μιας εγκατάστασης οινοποιίας ή, κάτι που θεωρούν λιγότερο πιθανό, μιας εγκατάστασης παραγωγής ελαιολάδου. Ενδέχεται να ανήκε σε ένα μεγαλύτερο συγκρότημα που επεξεργαζόταν αγαθά από την ενδοχώρα. Η γύρω γη προοριζόταν για εντατική δενδροκομία, δηλαδή φυτείες προσανατολισμένες σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας, επομένως το πλαίσιο ταιριάζει απόλυτα.

Στη Masseria Ramanno, που σήμερα βρίσκεται βόρεια του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Λέτσε με το Σαν Κατάλντο (μια masseria είναι το τυπικό οχυρωμένο αγρόκτημα της Απουλίας), υπάρχει ένα γνωστό εργαστήριο με κλιβάνους (καμίνια) που κατασκεύαζε αμφορείς, τα ψηλά πήλινα αγγεία που χρησίμευαν ως τα εμπορευματοκιβώτια (containers) του ρωμαϊκού κόσμου.

Αυτοί οι αμφορείς προορίζονταν για τοπικό λάδι και κρασί. Σφραγίδες αποτυπωμένες στον πηλό συνδέουν το εργαστήριο με τους οικισμούς Τζανκόλα (Giancola) και Μαρμορέλε (Marmorelle), στην περιοχή του Μπρίντιζι. Έτσι, τα κομμάτια του παζλ ενώνονται: Αγγεία που κατασκευάζονταν σε κοντινή απόσταση, καλλιεργήσιμη γη γύρω τους και, στην άκρη του νερού, ένα λιμάνι για την εξαγωγή των προϊόντων.

Η θέση του κτηρίου του Σαν Τζοβάνι (San Giovanni), ακριβώς δίπλα στο λιμάνι, ήταν στρατηγική για έναν απλό λόγο: τα εμπορεύματα μπορούσαν να φορτωθούν απευθείας σε μικρά σκάφη με προορισμό το Μπρίντιζι –το λιμάνι όπου κατέληγε η Εγνατία Οδός των Ρωμαίων, η Via Appia (ο μεγάλος δρόμος από τη Ρώμη)– ή σε μεγαλύτερα πλοία για διαδρομές μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Το κρασί δεν χρειαζόταν να μεταφερθεί από την ξηρά προτού φτάσει στη θάλασσα.

Προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι είχαν ήδη εντοπίσει στην περιοχή λαξευμένες στον βράχο δεξαμενές που πιθανότατα χρησίμευαν για την παραγωγή αλατιού, καθώς και ορισμένους χώρους που ενδέχεται να χρονολογούνται στα τέλη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (τις τελευταίες δεκαετίες προτού η Ρώμη γίνει αυτοκρατορία). Η ακτή φαίνεται να αποτελούσε έναν τόπο συνεχούς εργασίας και παραγωγής, και όχι απλώς έναν προβλήτα.

Μια ανασκαφή στην καρδιά ενός προστατευόμενου καταφυγίου φύσης

Μέρος του ενδιαφέροντος για το Λε Τσεζίνε (Le Cesine) έγκειται στην τοποθεσία του. Η περιοχή βρίσκεται εντός ενός προστατευόμενου καταφυγίου, γεγονός που περιπλέκει κάθε απόφαση σχετικά με τον τρόπο διατήρησής της και της ανάδειξής της στο κοινό.

Η Αντονέλα Πανσίνι (Antonella Pansini), αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι η ακτή και το φυσικό της περιβάλλον απαιτούν μια κοινή στρατηγική προστασίας που θα αντιμετωπίζει μαζί την αρχαιολογική κληρονομιά και το τοπίο, και ότι η γνώση είναι το σημείο εκκίνησης για να αποφασιστεί ποιες παρεμβάσεις είναι κατάλληλες.

Το έργο στοχεύει επίσης να φέρει την έρευνα πιο κοντά στους ντόπιους κατοίκους.

«Ανασυνθέτουμε ένα τοπίο, περισσότερο από μεμονωμένες δομές», δήλωσε η Αυριέμμα (Auriemma), προσθέτοντας ότι το λιμάνι και ο χώρος παραγωγής υποδεικνύουν ένα οικονομικό σύστημα που συνέδεε την ύπαιθρο με τις θαλάσσιες οδούς.

Τους τελευταίους μήνες η ανασκαφή έχει ανοίξει για επισκέψεις, ξεναγήσεις αρχαιολογικού περιπάτου και δραστηριότητες δημόσιας αρχαιολογίας. Ο δήμαρχος του Βέρνολε (Vernole), Μάουρο Ντε Κάρλο (Mauro De Carlo), δήλωσε ότι η γνώση πως ένα λιμάνι και ένας χώρος εργασίας υπήρχαν σε αυτή την ακτή πριν από 2.000 χρόνια επιστρέφει στην πόλη ένα κομμάτι της ιστορίας της.

Ο Λουίτζι Ντε Λούκα (Luigi De Luca), διευθυντής του δικτύου βιβλιοθηκών και μουσείων του Λέτσε, ανέφερε ότι οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για την αναβίωση της περιοχής της Ακάγιας (Acaya), από την ακτή μέχρι την πόλη.

Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου αφήνει αρκετά ερωτήματα ανοιχτά. Ένα από αυτά είναι η προέλευση των λίθινων όγκων του προβλήτα, καθώς τα δείγματα βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση. Ένα άλλο είναι η χρονολόγηση: ο χαρακτηρισμός του λιμανιού ως Αυγούστειου αποτελεί μια τεκμηριωμένη υπόθεση και κανένα στοιχείο δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Παραμένει επίσης ανεπίλυτο το αν το κτήριο στην ακτή ήταν οινοποιείο ή ελαιοτριβείο, καθώς και το σε ποιο βαθμό αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου οικισμού. Το πώς όλα αυτά εντάσσονται στην ιστορία του λιμανιού του Σαν Κατάλντο (San Cataldo) μένει ακόμη να διευκρινιστεί.

Ο Τζουζέπε Τσεράουντο (Giuseppe Ceraudo), αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, έχει υποστηρίξει ότι ένα αγκυροβόλιο που εξυπηρετούσε το Λέτσε ενδέχεται να ήταν ενεργό ήδη από τη Μεσσαπική περίοδο, δηλαδή την εποχή των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτό το τμήμα της Απουλίας πολύ πριν από τους Ρωμαίους. Εάν συμβαίνει αυτό, ο προβλήτας του Αδριανού θα ήταν μόνο η τελευταία ορατή φάση μιας μακράς ιστορίας, και οι λίθινοι όγκοι στο Σαν Τζοβάνι (San Giovanni) ένα από τα ενδιάμεσα στάδια.