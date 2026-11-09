Νίκος Παπαθανάσης στη Realnews: Κανένας ευάλωτος να μη μείνει πίσω

«Οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιον θέλουν να κυβερνήσει τον τόπο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αν απέναντι στους αντίθετους ανέμους που πνέουν παρατεταμένα διεθνώς, η χώρα, με σωστές αποφάσεις και από θέση ισχύος, θα συνεχίσει να βαδίζει στο αύριο μέσα σε πολιτική σταθερότητα ή αν θα διακινδυνεύσει επιστροφή στο παρελθόν». Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του στη Realnews ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ

«Όσο η οικονομία πηγαίνει καλά τόσο το μέρισμα θα επιστρέφει στην κοινωνία. Ο γνώμονας είναι διπλός: αφενός κανένας ευάλωτος συμπολίτης μας να μη μείνει πίσω και αφετέρου ποτέ ξανά η Ελλάδα, δημοσιονομικά, να μη γυρίσει πίσω», τονίζει.

Θέλω να ξεκινήσουμε από το μέτωπο της ακρίβειας. Έχοντας φτάσει σχεδόν στην οροφή των δαπανών για να στηρίξετε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, σε περίπτωση που η Ευρώπη δεν χαλαρώσει τους κανόνες, πόσες εφεδρείες διαθέτετε για περαιτέρω παρεμβάσεις, ενόψει ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα;

Όσο η οικονομία πηγαίνει καλά τόσο το μέρισμα θα επιστρέφει στην κοινωνία. Ο γνώμονας είναι διπλός: αφενός κανένας ευάλωτος συμπολίτης μας να μη μείνει πίσω και αφετέρου ποτέ ξανά η Ελλάδα, δημοσιονομικά, να μη γυρίσει πίσω. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός, στο κορυφαίο επίπεδο της Ε.Ε., επιμένει να θέτει την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης. Όπως πρώτος έκανε από τον περασμένο Μάρτιο, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαίρεση συγκεκριμένων ενεργειακών δαπανών της Ελλάδας, ύψους 1 δισ. ευρώ, από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών έως το 2028.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της οικονομίας ή θα δημιουργηθεί μια «μαύρη τρύπα»; Τι να περιμένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Παράλληλα με τη στήριξη της κοινωνίας, η πιστή υλοποίηση της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής επιτρέπει την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Δίπλα στα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που -παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις- η χώρα κατάφερε να απορροφήσει, εξασφαλίσαμε ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που θα κινητοποιήσει επενδύσεις 23 δισ. ευρώ, δηλαδή 13 δισ. περισσότερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εξασφαλίσαμε, επίσης, πάνω από 8 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης, ενώ απομένουν ακόμη 18 δισ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ. Και περίπου 49,5 δισ. ευρώ από τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, πόροι που πιθανώς θα διαπραγματευθούμε κατά την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ποιος θα είναι τότε πρωθυπουργός της χώρας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο DNA των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επιταχύνουμε, που έφερε πάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας, μείωση των φόρων και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Οσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διοχετευθούν άμεσα επιπλέον χαμηλότοκα δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, 0,35%, κινητοποιώντας νέες επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ. Αλήθεια, τι λέει η αντιπολίτευση γι’ αυτό, θα υπερψηφίσει όταν το θέμα θα έρθει στη Βουλή;

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» πότε θα ξεκινήσει; Υπάρχουν άλλα προγράμματα που θα… ρίξουν διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά;

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και με διευρυμένα όρια για την αξία και το εμβαδόν των ακινήτων, διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αναμένεται στο τέλος του χρόνου. Στόχος μας επιπλέον 15.000 συμπολίτες μας, που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία πληρώνοντας δόση δανείου χαμηλότερη από ένα μέσο ενοίκιο, να προστεθούν στους 25.000 ωφελουμένους των προηγούμενων αντίστοιχων προγραμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Παράλληλα, δίπλα στις παρεμβάσεις, περίπου 7 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη, δρομολογήσαμε το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το πρώτο ανάλογο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και τη γενικότερη ανακαίνιση ακινήτων. Ηδη, άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κλειστά σπίτια, με στόχο το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν βεβαίωση επιλεξιμότητας κατά την πρώτη φάση να επιδοτηθεί σε ποσοστό από 70% έως και 95%, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και για τις ανοιχτές κατοικίες που επίσης έλαβαν βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Τι σηματοδοτούν οι εξιχνιάσεις μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς;

Και αυτές οι εξιχνιάσεις, όπως και όλες όσες προηγήθηκαν, οφείλονται στη συστηματική δουλειά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και όχι στην… τύχη, όπως ισχυρίζονται κάποιοι που επιχειρούν, για μία ακόμα φορά, να αντλήσουν αντιπολιτευτικά οφέλη. Οταν τέτοιες υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, το «νομιμότητα παντού» αποδεικνύεται όχι ένα ακόμα απραγματοποίητο σύνθημα, αλλά μια αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι όταν πριν από δύο χρόνια θεσπίστηκαν δομές όπως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI (χάρη στο οποίο έχουν συλληφθεί πάνω από 3.000 κακοποιοί του βαρέος εγκλήματος, εκ των οποίων πάνω από 800 είναι προφυλακισμένοι) η αντιπολίτευση λοιδορούσε. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, όταν κυβερνούσαν, φρόντιζαν να πέφτουν στα μαλακά ή και να αποφυλακίζονται εγκληματίες, αλλάζοντας τους ποινικούς κώδικες, ακόμα και την ημερομηνία των εκλογών. Σήμερα, εμφανίζονται ως πολιτικοί ιεροκήρυκες της εντιμότητας, μπερδεύοντας το rebranding με την πολιτική παρθενογένεση. Απέναντι στην πολιτική υποκρισία και στον έωλο μηδενισμό, επιταχύνουμε την προσπάθεια, αφήνουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας να μιλά και τους πολίτες να κρίνουν. Διαμηνύοντας ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε αποφασισμένοι στο πλαίσιο του νόμου να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας που πλήττει την κοινωνική συνοχή και την ισονομία.

Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία. Κυβερνητικό εταίρο, εφόσον αυτό δείξουν οι πολίτες στην κάλπη, πού θα βρείτε; Ποια διλήμματα θα προτάξετε;

Στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα κρίνουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, την αξιοπιστία, αλλά και τη ρεαλιστική προοπτική που εκπροσωπούμε, με στόχο η συλλογική πρόοδος να μετουσιώνεται σε ατομική προκοπή και βελτίωση της καθημερινότητας. Οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιον θέλουν να κυβερνήσει τον τόπο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αν απέναντι στους αντίθετους ανέμους που πνέουν παρατεταμένα διεθνώς, η χώρα, με σωστές αποφάσεις και από θέση ισχύος, θα συνεχίσει να βαδίζει στο αύριο μέσα σε πολιτική σταθερότητα ή αν θα διακινδυνεύσει επιστροφή στο παρελθόν. Οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν η οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιτρέποντας κοινωνικό μέρισμα, έμπρακτη μόνιμη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αύξηση των μισθών και μείωση των φόρων, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για την υγεία, την παιδεία, την άμυνα, την ασφάλεια, την πολιτική προστασία, την ψηφιοποίηση του κράτους. Αυτό είναι το πραγματικό, κρίσιμο διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Για όλα αυτά, για την Ελλάδα του 2030, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις επιμένοντας στην αυτοδυναμία της Ν.Δ, όπως κάναμε και το 2023, όταν οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές μάς έδιναν ποσοστά πολύ κάτω από το 40%.