LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Δευτέρα σήμερα (9/11) και για ακόμη μία ημέρα η κίνηση κάνει «πάρτι» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο καθοδικό ρεύμα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τμηματικά σε Κηφισίας και Μεσογείων.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν, όσοι κινούνται σε Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20′-25′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.