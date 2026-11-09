Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Μετέφερα τα χρήματα από την Κύπρο»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα φερόμενα ως στημένα παιχνίδια στον χώρο του μπάσκετ. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου απολογιών των κατηγορουμένων, οι δικαστικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου, από την οποία θα προκύψουν απαντήσεις από τους εμπλεκομένους. Ενόψει της λήψης και νέων μαρτυριών, η Realnews φέρνει στο φως πληροφορίες από τις καταθέσεις και τις απολογίες, που δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για το πώς επιχείρησε να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, τι κατέθεσε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης για τον αγώνα που «στήθηκε» σε βάρος του, αλλά και τι απαντούν οι Βαγγέλης Λιόλιος, Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης σε όσα τους αποδίδονται.

Ο διαιτητής Π. Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος, κυρίως λόγω του τεράστιου ποσού που βρέθηκε στο σπίτι του, το οποίο κατά τις δικαστικές Αρχές δεν δικαιολόγησε επαρκώς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τη FIBA ελάμβανε την αμοιβή του σε μετρητά από το 2007 έως το 2012. «Συγκεκριμένα, μας πλήρωνε ο κομισάριος του αγώνα και τα οδοιπορικά και την αμοιβή του αγώνα σε φάκελο. Η Α1 τα κατέβαλλε και αυτή στο χέρι τα χρήματα από το 2002 έως το 2004. Μετά άλλαξε το φορολογικό σύστημα που πλήρωναν οι ομάδες και ξεκίνησαν να κατατίθενται τα χρήματα σε λογαριασμό όταν μπήκαν τα εργόσημα, το 2016 περίπου».

Ο διαιτητής έχει προσκομίσει τιμολόγια στα οποία αναφέρεται τραπεζικός λογαριασμός στην Κύπρο και στην απολογία του υποστήριξε ότι μετέφερε χρήματα από την Κύπρο στην Ελλάδα σταδιακά.

«Η μεταφορά των χρημάτων ξεκίνησε από τότε που άρχισε η Ευρωλίγκα να πληρώνει τραπεζικά μετά το 2012. Τα ποσά της Ευρωλίγκας είναι περίπου 98.000 ευρώ, τα έχω μεταφέρει όλα στην Ελλάδα έως το 2020 που σταμάτησα. (…) Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονταν προσπαθούσα να τα βγάλω σε μετρητά. Τότε με τα capital controls φοβήθηκα και προσπαθούσα να βγάλω όλα τα λεφτά και να τα κρατάω έξω και πράγματι μετά την Κύπρο ήρθε και σε εμάς το ίδιο πρόβλημα. (…) Τα λεφτά που με πλήρωναν στο χέρι προσπαθούσα να τα αποταμιεύω και οι γονείς μου φοβούνταν την αποταμίευση σε τράπεζα».

«Το έκανε επίτηδες»

Για τον αγώνα ανάμεσα στον Φάρο και τον Άρη, που κατά το κατηγορητήριο ήταν στημένος, μίλησε στην κατάθεσή του ο Π. Γιαννάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο διαιτητής Πηλοΐδης τον απέβαλε επίτηδες.

«Ηταν ένα κρίσιμο ματς. Ξεκίνησε το παιχνίδι, υπήρχε ένας τρόπος ιδιαίτερος που διαιτήτευαν οι διαιτητές που με έκανε να απορώ και την απορία μου την εξέφρασα, αλλά όχι με ένταση. Δεν υπήρχε ένταση γενικότερα στο ματς. Ρώτησα τον διαιτητή κύριο Πηλοΐδη “γιατί παίζεις έτσι;”. Εκείνη τη στιγμή μου έδωσε μια τεχνική ποινή και έφυγε. Γενικώς μέσα στο παιχνίδι αισθανόμουν ότι με ειρωνευόταν. Μετά συνέχισε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Πέντε δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημίχρονο, ο διαιτητής εφηύρε άλλη μία τεχνική ποινή. Εγώ τότε κατάλαβα ότι το κάνει επίτηδες. Είχε γίνει μια παράβαση στην άλλη πλευρά του γηπέδου από εκεί που ήταν ο πάγκος της ομάδας μου και τότε από εκεί μακριά μού δίνει μια δεύτερη τεχνική ποινή. Εγώ δεν είπα κάτι για να ακούσει για να μου δώσει τεχνική ποινή, αν θυμάμαι καλά είχα κάνει μόνο τον σταυρό μου. Φεύγει από εκεί και έρχεται δίπλα μου και μου λέει “περάστε έξω”, με ύφος σαν να λέει “εγώ κάνω κουμάντο εδώ”», ανέφερε ο Π. Γιαννάκης.

Επ’ αυτού στην απολογία του ο Τ. Πηλοΐδης αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, αναφέροντας ότι «ο κύριος Γιαννάκης είναι ένας επιφανής παίκτης και προπονητής, γνωστός για την προσφορά του. Εγώ όφειλα τη στιγμή που βγήκε εκτός ορίων, να εφαρμόσω τον κανονισμό, γνωρίζοντας ότι αυτό θα είχε ένα αντίκτυπο γιατί ήταν ο Γιαννάκης. Βλέποντας αυτό το προφίλ του διαιτητή, θα μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι θα μπορούσε να με πλησιάσει κάποιος;».

«Πήρε δύναμη»

Από την πλευρά του, ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Β. Λιόλιος χαρακτήρισε ψευδή την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Ευάγγελου Τσάπα, αλλά και άλλων μαρτύρων που έχουν καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ διαχώρισε τη θέση του από τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μαυραγάνη, αναφέροντας ότι «έχω απογοητευτεί γιατί ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης μου» και ότι «πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου».

Ερωτηθείς για τη σχέση του με το σχολείο της Αναγέννησης στην Πάτρα, υπέρ του οποίου κατά το κατηγορητήριο στήθηκαν αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος, ο Β. Λιόλιος απάντησε: «Ο Προμηθέας έχει το πρόγραμμα ΝΟΥΣ. Από το 2016 είχαμε νοικιάσει κάποιες εστίες όπου φέρναμε παιδιά με ταλέντο στο μπάσκετ, τους παρείχαμε στέγη και διατροφή και εκπαίδευση στο σχολείο της Αναγέννησης. Σκοπός ήταν να προωθηθούν παιδιά με ταλέντο στον Προμηθέα και σε άλλες ομάδες και να εξελιχθούν και να προσφέρουν στο μπάσκετ. Αυτό ξεκίνησε με άλλο σχολείο, στη Ναύπακτο, τα δίδακτρα τα πλήρωνε ο Προμηθέας. Στη συνέχεια πήγαν στην Αναγέννηση. Κάποια παιδιά στην Αναγέννηση προέρχονται από το πρόγραμμα ΝΟΥΣ και κάποια είναι εκτός. Ολα αυτά τα χρόνια συμμετείχαν τα παιδιά στο σχολικό πρωτάθλημα. Με το σχολείο δεν έχω κάποια επιχειρηματική σχέση».

«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή», ανέφερε στην απολογία της η διαιτητής Β. Τσαρούχα. «Για τον ευρύτερο χώρο δεν γνωρίζω, γνωρίζω μόνο ό,τι έχει να κάνει με εμένα. Δεν είχα κάποια υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποια επιρροή (…) Από τα 16 μου χρόνια είχα τη φιλοδοξία να φτάσω σε αυτό το επίπεδο σε αυτό που αγαπάω. Ημουν από το 2013 διεθνής διαιτητής και δεν έχω ούτε ένα παράπονο στα παιχνίδια μου στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για εμένα. Εκτός από βιοπορισμός, είναι και κάτι που αγαπάω».