Υγεία πάνω απ’ όλα – Πώς θα ενσωματωθεί υπεύθυνα η AI στο Πραγματικό Σύστημα Υγείας; Οι Νέες Απειλές, η Φαρμακευτική Πολιτική και η Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας

Τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, αλλά και τα ζητήματα ευθύνης, ισότιμης πρόσβασης και προστασίας των δεδομένων, συζήτησαν οι συμμετέχοντες στην ενότητα «Πώς θα ενσωματωθεί υπεύθυνα η AI στο Πραγματικό Σύστημα Υγείας; – Οι Νέες Απειλές, η Φαρμακευτική Πολιτική και η Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας» στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026».

Στη συζήτηση, που συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου, συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Δάφνη-Ελένη Νικολάου, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, και ο τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.

Του Θάνου Μωριάτη

Η κα Νικολάου ξεκαθάρισε ότι το σύστημα υγείας ήδη εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη. Ως παράδειγμα ανέφερε τον ψηφιακό βοηθό του MyHealth app, μέσω του οποίου ο πολίτης βρίσκει τις εξετάσεις και τις συνταγές του και κλείνει ραντεβού με τον πλησιέστερο διαθέσιμο γιατρό. Ανέφερε επίσης ότι το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας έχει παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο και, όπως εκτίμησε, θα ψηφιστεί έως τον Ιανουάριο. «Δεν υπάρχει περίπτωση μη ανωνυμοποιημένα προσωπικά δεδομένα να χορηγηθούν σε κανέναν για κανέναν λόγο», τόνισε.

Ο κ. Βασιλακόπουλος σημείωσε ότι μετά την πανδημία η χώρα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη, καθώς οι κλίνες εντατικής θεραπείας έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί. Ανέφερε ότι ο ΕΟΔΥ υλοποιεί πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των υγειονομικών κρίσεων. Επισήμανε ωστόσο ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν γνωρίζουν όλες τις ψηφιακές δυνατότητες που τους έχουν δοθεί, και γι’ αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για την ευθύνη ήταν σαφής: «Πάντα ο θεράπων ιατρός θα έχει την ευθύνη». «Ποτέ ο αλγόριθμος δεν θα αντικαταστήσει τον ιατρό», πρόσθεσε.

Ο κ. Κατρίνης επικαλέστηκε έρευνα της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπόρεσε να κάνει μια εξέταση ή θεραπεία, λόγω απόστασης, αναμονής ή οικονομικής αδυναμίας. Υποστήριξε ότι ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει αν στη διάγνωσή του χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη. Επισήμανε ακόμη το έλλειμμα στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. «Ένας αλγόριθμος ούτε καλύπτει μια κενή βάρδια, ούτε ανοίγει ένα κλειστό χειρουργείο. Μη θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη», είπε.

Ο κ. Δρίτσας αναγνώρισε την πρόοδο στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Σημείωσε όμως ότι οι παθογένειες του συστήματος παραμένουν, με την ιδιωτική δαπάνη να φθάνει περίπου το 39% της συνολικής δαπάνης υγείας. Έθεσε τρεις προϋποθέσεις: τη στελέχωση, τη διασύνδεση των δομών και την αξιολόγηση του τι φθάνει τελικά στον ασθενή. Πρότεινε επίσης τη σύσταση φορέα αξιολόγησης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. «Στον ασθενή έχει τεράστια σημασία το πόσο πραγματικά επιλύεται το πρόβλημά του και όχι το πόσο εμφανίζεται μια εφαρμογή», κατέληξε.

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», διοργανώνουν η Next is Now και η DOME Consulting. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Οι εργασίες μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

Χρυσοί χορηγοί: ELPEN, DEMO

Ασημένιοι χορηγοί: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett, Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»

Χορηγοί επικοινωνίας: oloygeia.gr, enikos.gr, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr