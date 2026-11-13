Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε σχολική αίθουσα στον Πειραιά – Η καταγγελία των γονέων – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού στα Ράλλεια Σχολεία στον Πειραιά, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πειραιά για προβλήματα στο κτίριο. Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν πρόχειρες λύσεις και ζητούν τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις ασφάλειας πριν επιστρέψουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στις αίθουσες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού στα Ράλλεια Σχολεία στον Πειραιά την ώρα του διαλείμματος, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός.
  • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές επισημάνσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά για τα προβλήματα του κτιρίου.
  • Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν πρόχειρες λύσεις και ζητούν σαφείς και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις ασφάλειας προτού επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στις αίθουσες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού σε δημοτικό σχολείο στον Πειραιά. Το περιστατικό σημειώθηκε χτες, Πέμπτη, στα Ράλλεια Σχολεία, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι οι γονείς καταγγέλλουν ότι είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για προβλήματα στο σχολικό κτίριο.

Οι σοβάδες κατέληξαν στο πάτωμα της αίθουσας, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονταν εκτός τάξης.

«Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες», καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

«Δεν θα αποδεχτούμε πρόχειρες λύσεις, ελέγχους που καλύπτουν μόνο μέρος των ζητημάτων ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο όταν δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις, με υπευθυνότητα, ότι κανείς δεν κινδυνεύει», καταλήγουν.

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