Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε σχολική αίθουσα στον Πειραιά – Η καταγγελία των γονέων – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού σε δημοτικό σχολείο στον Πειραιά. Το περιστατικό σημειώθηκε χτες, Πέμπτη, στα Ράλλεια Σχολεία, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι οι γονείς καταγγέλλουν ότι είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για προβλήματα στο σχολικό κτίριο.

Οι σοβάδες κατέληξαν στο πάτωμα της αίθουσας, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονταν εκτός τάξης.

«Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες», καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

«Δεν θα αποδεχτούμε πρόχειρες λύσεις, ελέγχους που καλύπτουν μόνο μέρος των ζητημάτων ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο όταν δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις, με υπευθυνότητα, ότι κανείς δεν κινδυνεύει», καταλήγουν.