Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις από πρόσκρουση πετρελαιοφόρων σε νάρκες

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Εκρήξεις σημειώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση δύο πετρελαιοφόρων σε νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι συνολικά έξι δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες, έπειτα από ανάλογα περιστατικά που καταγράφηκαν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Άγνωστη ακόμα η έκταση των ζημιών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών που υπέστησαν τα πλοία.