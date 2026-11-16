Ρωσία: Φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κράσνονταρ από πτώση συντριμμιών drones

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Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, ύστερα από πτώση συντριμμιών drone, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών στην πλατφόρμα Telegram.

Όπως έγινε γνωστό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με drones, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί.

Η ανάρτηση των τοπικών Αρχών δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Στην περιοχή βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι, το οποίο διαθέτει σχεδιασμένη δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 6 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως.

Αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 100 drones

Στο μεταξύ, περισσότερα από 100 drones που είχαν ως στόχο τη Μόσχα αναχαίτισε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς και Κινέζους ομολόγους του στην Κίνα.

Η σύνοδος κορυφής στην πόλη Σενζέν θα αποτελέσει την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους μεταξύ του Πούτιν, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο σχεδόν πενταετής πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στην πλατφόρμα Telegram ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε περίπου 139 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

«Ειδικοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο όπου έπεσαν τα συντρίμμια», ανέφερε στην τελευταία του ανάρτηση.

Οι αναχαιτίσεις σημειώθηκαν μετά τα πλήγματα των ουκρανικών δυνάμεων σε μεγάλη ρωσική πετροχημική μονάδα, σε διυλιστήριο πετρελαίου και σε εγκατάσταση στρατιωτικής παραγωγής, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου για επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Επιβεβαιώθηκε η τριμερής

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, στις 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα των συνομιλιών, αν και το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος είχαν ήδη επιβεβαιώσει τη συνάντηση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και τη σύγκρουση στην οποία εμπλέκεται το Ιράν. Ωστόσο, δεν αναμένεται να θέσει το ζήτημα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις τριμερείς συνομιλίες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή του Κιέβου και της Μόσχας, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.