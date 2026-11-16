Διεθνής Αμνηστία ξανά κατά Amazon για τις συνθήκες εργασίας στη Σαουδική Αραβία

Η Διεθνής Αμνηστία, τρία χρόνια αργότερα, επανέρχεται και καταγγέλλει ξανά με νέα έκθεσή της τις συνθήκες πρόσληψης κι απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon στη Σαουδική Αραβία.

Μολονότι η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζει πως υπήρξαν ορισμένες «βελτιώσεις» τα τελευταία τρία χρόνια, υπογραμμίζει πως «οι μετανάστες εργαζόμενοι παραμένουν ευάλωτοι στην εκμετάλλευση στο πλαίσιο του μοντέλου προσλήψεων της Amazon» στη μοναρχία της Μέσης Ανατολής, τονίζει στην έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα.

Επισημαίνει ιδίως την καταφυγή της Amazon σε εταιρείες που αναλαμβάνουν ρόλο υπεργολάβων της για τη μίσθωση μεταναστών εργαζομένων.

Η ΜΚΟ βασίστηκε σε μαρτυρίες, που συγκέντρωσε από τον Σεπτέμβριο του 2025 ως τον Μάρτιο του 2026, συνολικά 24 μεταναστών εργαζομένων, κυρίως από την Ινδία και το Νεπάλ, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από τρεις εταιρείες για να εργαστούν σε αποθήκη του αμερικανικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ριάντ.

Μπορούσε να βάλει τέλος στην απασχόλησή τους ανά πάσα στιγμή

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες είπαν ότι η Amazon μπορούσε να βάλει τέλος στην απασχόλησή τους ανά πάσα στιγμή, διαδικασία που έμοιαζε με απόλυση.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε αυτή την περίπτωση εξαρτημένοι από την εταιρεία που τους στρατολόγησε και τους εξασφάλισε βίζες, στο πλαίσιο του σαουδαραβικού συστήματος καφάλα («χορηγίας»), παρέμεναν «χωρίς εργασία ούτε μισθούς για εβδομάδες ή μήνες, ενώ ήταν αδύνατο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να αλλάξουν εργοδότη ελεύθερα», τονίζει η Αμνηστία.

Κάποιοι σημείωσαν ότι οι εταιρείες που τους προσέλαβαν περιόριζαν τη δυνατότητά τους να αλλάξουν εργοδότη, ή τους ασκούσαν πίεση να δεχθούν θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλότερες απολαβές αντί να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό τους.

«Για να βάλει τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις, η Amazon πρέπει να πάψει να καταφεύγει σε τρίτες εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων και να τους προσλαμβάνει απευθείας» η ίδια, συνέστησε σε δελτίο Τύπου το οποίο συνοδεύει την έκθεση η Μάρτα Σάαφ, διευθύντρια του προγράμματος κλιματικής, οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών στη Διεθνή Αμνηστία, καλώντας επίσης τις σαουδαραβικές αρχές να καταργήσουν το σύστημα αναδοχής καφάλα.

Στην απάντησή της, που παρατίθεται από την Διεθνή Αμνηστία σε παράρτημα της έκθεσής της, η Amazon αναφέρει πως ενίσχυσε τον έλεγχο των υπεργολάβων της προχωρώντας σε επαληθεύσεις, στη δημιουργία μηχανισμών υποβολής διαμαρτυριών, στην απαίτηση να καταβάλλονται οφειλόμενοι μισθοί, να διευκολύνονται οι μεταφορές σε άλλους εργοδότες ή να αναλαμβάνονται τα κόστη του επαναπατρισμού τους μετά το πέρας των αποστολών τους.

Ο αμερικανικός όμιλος του ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών υπηρεσιών έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που συνδέονται με το σαουδαραβικό σύστημα θεώρησης διαβατηρίων για την έξοδο και την επιστροφή, τονίζοντας ωστόσο πως η επίλυση του προβλήματος αναγόταν στις αρχές και ότι διέθετε «περιορισμένα μέσα» για να παρακολουθεί την κατάσταση των εργαζομένων αφού έφευγαν από τις αποθήκες της.

Η Αμνηστία είχε δώσει στη δημοσιότητα το 2023 την πρώτη έκθεσή της για την κατάσταση των μεταναστών εργαζομένων της Amazon στο βασίλειο.

Εξαιτίας του σάλου που προκάλεσε, ο αμερικανικός κολοσσός δέχθηκε να καταβάλει πάνω από 2,45 εκατομμύρια δολάρια σε 1.180 εργαζόμενους ή πρώην εργαζόμενους που είχαν αναγκαστεί να πληρώσουν τα έξοδα για την πρόσληψή τους που τους επιβλήθηκαν παράνομα, υπογραμμίζει στη σημερινή έκθεση η ΜΚΟ.