Σύννεφα πολέμου: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κατά σειρά το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο έλαβε τη διαταγή να αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου αναμενόταν να καταφθάσει στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες, όπως ανέφεραν πληροφορίες μέσων ενημέρωσης χθες Κυριακή.

Το USS Theodore Roosevelt προστίθεται στα USS Geoge HW Bush και USS George Washington στην περιοχή, σημείωσε η εφημερίδα New York Times.

Δεν είναι σαφές αν το “Ρούσβελτ” θα αντικαταστήσει κάποιο από τα δύο αεροπλανοφόρα ή αν θα προστεθεί σε αυτά. Αν ισχύει το δεύτερο σενάριο, θα πρόκειται για την πιο ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των ΗΠΑ από τον Απρίλιο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ, ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, την οποία δεν κατονόμασε, ανέφερε μέσω X πως το αεροπλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του βρισκόταν ήδη στην περιοχή χθες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») δεν έχει σχολιάσει ως αυτό το στάδιο.

Η σύγκρουση παραμένει άλυτη

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πως δεν αναμένει, ούτε επιδιώκει επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η σύγκρουση παραμένει άλυτη, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Νωρίτερα χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ξανά εναντίον στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο εμιράτο του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το επίλεκτο σώμα, το σύστημα ραντάρ στη βάση ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, νότια από την πρωτεύουσα Μανάμα, χτυπήθηκε από έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε ιρανική επίθεση με drones.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι προς το παρόν δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις της μιας ή της άλλης πλευράς.