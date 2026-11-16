Καλώδιο: Στο Ηράκλειο ξανά το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo – Γιατί επέστρεψε και πόσες ακόμη φορές θα καταπλεύσει στο λιμάνι

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Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε σήμερα, 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η επιστροφή ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον σχεδιασμό της αποστολής. Το πλοίο αναμένεται να χρησιμοποιεί το λιμάνι του Ηρακλείου ως βάση, επιστρέφοντας για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστροφές θα επαναληφθούν περίπου 14 φορές, καθώς το πλήρωμα αλλάζει κάθε 18 με 20 ημέρες.

Κατά την είσοδό του στο λιμάνι, το πλοίο περίμενε να προηγηθεί το πλοίο της γραμμής. Στη συνέχεια, Έλληνας πλοηγός επιβιβάστηκε από ειδικό σκάφος για να το οδηγήσει με ασφάλεια, με ρυμουλκό να το συνοδεύει για λόγους ασφαλείας.

Έως αργά το βράδυ της Κυριακής, το Abeille Marengo βρισκόταν νότια της Καρπάθου, όπου πραγματοποιούσε έρευνες στον βυθό, με στόχο την ασφαλή χάραξη της διαδρομής για την πόντιση του καλωδίου.

Το γαλλικό πλοίο πραγματοποιεί έρευνες βυθού και δεν ποντίζει το καλώδιο. Η πόντιση θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο, πλην του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος δεν πήγε στη συνάντηση. Κατά τις συναντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χωρίς εκπτώσεις» στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, γνωστοποιώντας ότι την Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου, καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο προχωρά, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξή του δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το έργο, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικές ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.