Καλώδιο: Στο Ηράκλειο ξανά το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo – Γιατί επέστρεψε και πόσες ακόμη φορές θα καταπλεύσει στο λιμάνι

Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ερευνών βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Το σκάφος χρησιμοποιεί το Ηράκλειο ως επιχειρησιακή βάση για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος, διαδικασία που αναμένεται να επαναληφθεί περίπου 14 φορές. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει την έκδοση της σχετικής Navtex και την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα.

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Abeille Marengo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε σήμερα, 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, στο πλαίσιο προγραμματισμένης στάσης για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος.
  • Το σκάφος πραγματοποιεί έρευνες βυθού νότια της Καρπάθου για την ασφαλή χάραξη της διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ενώ η πόντιση του καλωδίου θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο προχωρά «χωρίς εκπτώσεις» και χωρίς υποχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες.

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Στο λιμάνι του Ηρακλείου επέστρεψε σήμερα, 16 Νοεμβρίου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η επιστροφή ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον σχεδιασμό της αποστολής. Το πλοίο αναμένεται να χρησιμοποιεί το λιμάνι του Ηρακλείου ως βάση, επιστρέφοντας για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστροφές θα επαναληφθούν περίπου 14 φορές, καθώς το πλήρωμα αλλάζει κάθε 18 με 20 ημέρες.

Κατά την είσοδό του στο λιμάνι, το πλοίο περίμενε να προηγηθεί το πλοίο της γραμμής. Στη συνέχεια, Έλληνας πλοηγός επιβιβάστηκε από ειδικό σκάφος για να το οδηγήσει με ασφάλεια, με ρυμουλκό να το συνοδεύει για λόγους ασφαλείας.

Έως αργά το βράδυ της Κυριακής, το Abeille Marengo βρισκόταν νότια της Καρπάθου, όπου πραγματοποιούσε έρευνες στον βυθό, με στόχο την ασφαλή χάραξη της διαδρομής για την πόντιση του καλωδίου.

Το γαλλικό πλοίο πραγματοποιεί έρευνες βυθού και δεν ποντίζει το καλώδιο. Η πόντιση θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο, πλην του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος δεν πήγε στη συνάντηση. Κατά τις συναντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χωρίς εκπτώσεις» στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, γνωστοποιώντας ότι την Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου, καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο προχωρά, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξή του δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το έργο, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικές ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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