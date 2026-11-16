Μιλένα Αποστολάκη στη Realnews: Η επανεκκίνηση της χώρας προϋποθέτει ήττα της ΝΔ

«Για το ΠΑΣΟΚ, η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων»

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν την ανάγκη δημοσιονομικής σταθερότητας, όμως, ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού, διαφωνούν με την κυβέρνηση στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο παραγόμενος πλούτος και στις πολιτικές προτεραιότητες. «Για το ΠΑΣΟΚ η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων», υποστηρίζει η Μιλένα Αποστολάκη, ενώ αναφέρεται και στην ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών θεσμοθετώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστικό έλεγχο των servicers. Σύμφωνα με τη Μ. Αποστολάκη, το επόμενο χρονικό ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ είναι οι κάλπες, ενώ η επιλογή του κόμματος να απευθυνθεί στους πολίτες με όρους ευθύνης και προοπτικής αποδίδει και ενισχύει το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής. «Το ζητούμενο για εμάς στο ΠΑΣΟΚ είναι να εκφράσουμε την πλειοψηφία που ζητά επανεκκίνηση της χώρας, έναν στόχο που προϋποθέτει την ήττα της Ν.Δ.», επισημαίνει παραπέμποντας στην ψήφο των πολιτών για να καθορίσει τους συσχετισμούς της επόμενης ημέρας.

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Πόσο σας ανησυχεί η γαλλική ρηματική διακοίνωση; Φοβάστε ότι μπορεί να… αξιοποιηθεί στο μέλλον από την Τουρκία;

Το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αφορά αποκλειστικά τις δύο χώρες. Δεν αφορά την Τουρκία και δεν απαιτείται έγκριση ή ενημέρωσή της. Υπάρχουν κατά συνέπεια αναπάντητα ερωτήματα. Ζήτησε η χώρα μας από τη Γαλλία τη ρηματική διακοίνωση; Ενημερώθηκε η χώρα μας για το περιεχόμενό της και συμφώνησε με αυτό; Γιατί η Γαλλία προχώρησε σε ενημέρωση τρίτου κράτους για ένα τεχνικό έργο για το οποίο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όφειλε να προχωρήσει χωρίς τέτοιες διατυπώσεις; Όπως κατέδειξε και η τουρκική NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» στις 10/11/2026, ο κλιμακούμενος αναθεωρητισμός της Τουρκίας και οι πάγιες παράνομες διεκδικήσεις της εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Ούτε ανέξοδες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις απέναντι στο ενδεχόμενο να κανονικοποιηθεί η τουρκική απαίτηση για προηγούμενη συνεννόηση μαζί της από κάθε διεθνώς εμπλεκόμενο για έργα σε περιοχές που κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου διεκδικεί.

Οδεύουμε προς το τέλος του έτους και την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ με το προσχέδιο όπως έχει παρουσιαστεί;

Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% για το 2027. Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί στόχο αναντίρρητο, υπάρχει όμως το κρίσιμο ερώτημα ποιοι τελικά ωφελούνται από την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις δημοσιονομικές επιδόσεις, αγνοώντας την πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η απόκτηση κατοικίας έχει μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για τους νέους και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν χωρίς πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η θεμελιώδης διαφωνία μας αφορά την κατανομή του παραγόμενου πλούτου και τις πολιτικές προτεραιότητες. Για το ΠΑΣΟΚ, η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό που απουσιάζει από τον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι μια συνεκτική πολιτική που θα συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και την ουσιαστική αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Καταλάβατε γιατί δεν συζητήθηκε η πρότασή σας για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή; Γιατί σας κατηγόρησε η κυβέρνηση για… αλλοπρόσαλλη στάση;

Η κυβέρνηση απέφυγε την ουσιαστική αντιπαράθεση με την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα αποκαλυπτόταν η απόσταση ανάμεσα στο πώς επί επτά χρόνια διευκόλυνε και επέτρεψε την ασυδοσία funds και servicers και πώς εμείς παρεμβαίνουμε για να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών, θεσμοθετώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστικό έλεγχο των servicers. Οσο για τις κατηγορίες περί αλλοπρόσαλλης στάσης, αποκαλύπτουν την κυβερνητική αμηχανία. Δεν θα καταψηφίσουμε μια θετική διάταξη μόνο και μόνο επειδή προέρχεται από την κυβέρνηση, αλλά και δεν θα προσφέρουμε πολιτική νομιμοποίηση σε μια συνολικά ανεπαρκή πολιτική επειδή περιλαμβάνει ορισμένες θετικές ρυθμίσεις. Αλλωστε, η παρέμβασή μας οδήγησε στην απόσυρση του απαράδεκτου άρθρου 23. Η συνέπεια μετριέται με την υπεράσπιση συγκεκριμένων αρχών και του συμφέροντος των πολιτών. Ας εξηγήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση γιατί φοβάται τη συζήτηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για το ιδιωτικό χρέος, αντί να αναζητεί προσχήματα για να αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση επί της ουσίας.

Η… βελόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει επιτέλους να κινείται για το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι γρήγορα και όχι αρκετά. Συμμερίζεστε την άποψη ότι επόμενο χρονικό ορόσημο είναι τα Χριστούγεννα; Και, αν ναι, τι αναμένετε να αλλάξει μετά;

Το ορόσημο για εμάς αλλά και για τον ελληνικό λαό είναι οι εκλογές. Εκεί θα εκφραστεί γνήσια η βούληση των πολιτών και αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε βάλει. Γι’ αυτό και η στρατηγική που χαράξαμε είναι μακράς πνοής και όχι τακτικισμοί της συγκυρίας. Εχουμε επιλέξει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία με όρους ευθύνης και προοπτικής, με προγραμματική σοβαρότητα για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Και αυτή η επιλογή μας αποδίδει, συσπειρώνει δυνάμεις και ενισχύει το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής. Το ζητούμενο για εμάς στο ΠΑΣΟΚ είναι να εκφράσουμε την πλειοψηφία που ζητά επανεκκίνηση της χώρας, έναν στόχο που προϋποθέτει την ήττα της Ν.Δ.

Ακόμα και αν όλα πάνε πολύ καλά για το ΠΑΣΟΚ, την επομένη των εκλογών θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. Σε ποιους θα απευθυνθείτε;

Εμείς, πριν και μετά τις εκλογές, απευθυνόμαστε στους πολίτες και σε όλες τις προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις. Επιδιώκουμε το ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει τους όρους της πολιτικής αλλαγής και να αποτελέσει τον κορμό της επόμενης διακυβέρνησης. Ασφαλώς η ψήφος των πολιτών είναι εκείνη που θα καθορίσει την εντολή και τους συσχετισμούς της επόμενης ημέρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη με προγραμματικές θέσεις και συλλογικές αποφάσεις, τις οποίες έχουμε δεσμευτεί να υπηρετήσουμε. Αυτές θα αποτελέσουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αξιολογήσουμε την εντολή που θα μας δώσουν οι πολίτες.

Η «μεταγραφική περίοδος» για τα κόμματα έχει ανοίξει. Σας αρέσει η εικόνα των βουλευτών να μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, προκειμένου να διασωθούν πολιτικά;

Η πολιτική είναι υπόθεση συλλογικής δράσης και ευθύνης, όχι ατομικών διαδρομών. Γι’ αυτό έχει σημασία να επενδύουμε στις πολιτικές μας προτάσεις και σε ένα σαφές αξιακό πλαίσιο. Αυτά είναι που μπορούν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία της πολιτικής και των κομμάτων απέναντι στην απαξίωση που σήμερα κυριαρχεί. Εμείς επιδιώκουμε να συσπειρώσουμε δυνάμεις με κοινές αρχές, ποιότητα, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και διάθεση να συμβάλουν σε έναν κοινό στόχο. Και επιμένουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτική ουσία και η συνέπεια είναι αυτές που τελικά κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.