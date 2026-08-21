ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Η στιγμή που θρασύτατος διαρρήκτης με κατσαβίδι παραβιάζει την είσοδο πολυκατοικίας στην Άνω Γλυφάδα

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην Άνω Γλυφάδα φέρνει στο φως τη δράση ενός θρασύτατου επίδοξου διαρρήκτη, ο οποίος προσπάθησε να παραβιάσει την είσοδο πολυκατοικίας χωρίς καν να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Η απόπειρα παραβίασης

Όπως θα δείτε στο βίντεο της ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίζεται κρατώντας ένα κατσαβίδι και επί σχεδόν ενάμιση λεπτό προσπαθεί να ανοίξει την κεντρική πόρτα.

Η αντίδραση στην κάμερα

Όταν ο φωτισμός έσβησε προσωρινά από τον αισθητήρα κίνησης, ο ίδιος απομακρύνθηκε για λίγο, επέστρεψε και μάλιστα κούνησε το χέρι του προς την κάμερα για να βεβαιωθεί αν κατέγραφε.

Η κατάληξη

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε τελικά να παραβιάσει την πόρτα, μόλις πέρασε στο εσωτερικό άκουσε κάποιον θόρυβο. Φοβούμενος ότι το κτίριο δεν ήταν άδειο, τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά από απόπειρες που σημειώνονται κατά τη θερινή περίοδο, όταν πολλοί κάτοικοι απουσιάζουν σε διακοπές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχωρίζει καθώς τα στοιχεία του προσώπου του δράστη έχουν καταγραφεί καθαρά, διευκολύνοντας το έργο των αρχών.