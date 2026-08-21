Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι έριξαν μπογιές και τρικάκια σε σπίτι αστυνομικού – ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος επίθεσης έγινε το σπίτι ενός αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι δράστες πέταξαν τρικάκια και έγραψαν συνθήματα με μπογιά στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων σε κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν τοπικοί παράγοντες και ένοικοι, τέτοιου είδος ενέργειες δεν στρέφονται μόνο κατά των μεμονωμένων προσώπων που στοχοποιούνται, αλλά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και το αίσθημα ασφάλειας όλων των κατοίκων των συγκεκριμένων κτηρίων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα τρικάκια που διασκορπίστηκαν έφεραν το σύνθημα «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης», ενώ παράλληλα προκλήθηκαν υλικές φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Σημειώνεται ότι παραμένουν ακόμη ασύλληπτοι οι υπαίτιοι δύο παλαιότερων επιθέσεων που σημειώθηκαν στις κατοικίες των κ. Ιωακείμοβιτς και κ. Σάββα Αναστασιάδη.