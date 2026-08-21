Οι διακοπές φτάνουν στο τέλος, οι αδειούχοι επιστρέφουν – Η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά

Ο καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος τους, με όλο και περισσότερους αδειούχους να επιστρέφουν στην Αθήνα. Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά για αναχώρηση προς τα νησιά είναι πλέον πιο ήπια σε σχέση με αυτή που καταγράφηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν οι μεγάλες ουρές και η αυξημένη κίνηση ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη, καθώς δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα των προηγούμενων ημερών.

Ενδεικτικά, χθες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 15.000 επιβάτες προς διάφορους προορισμούς, ενώ περίπου 8.000 ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου καταγράφηκε μια μικρή αύξηση της κίνησης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά τις επιστροφές.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα νωρίς το πρωί, όταν έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά το «Νήσος Σάμος» και το «Φαιστός Παλλάς», γεμάτα με επιβάτες που επέστρεφαν από τη Σάμο, την Κρήτη και τη Μυτιλήνη.

Ωστόσο, το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να αλλάξει και πάλι η εικόνα, καθώς ο καύσωνας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες μπορεί να οδηγήσει αρκετούς κατοίκους της Αθήνας στην απόφαση να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός πρωτεύουσας.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που κάνει αρκετούς να αναθεωρούν τα σχέδιά τους και, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να αποφεύγουν την παραμονή στην πόλη τις επόμενες ημέρες.

Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, άλλωστε, το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να παραμείνουν σε κάποιον πιο δροσερό προορισμό και να αποφύγουν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην πρωτεύουσα.

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