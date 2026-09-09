Γιώργος Πατούλης για το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη: «Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του»

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στο σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη, τονίζοντας ότι «ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του».

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Γιώργος Πατούλης, Μαρίνα Σταυράκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Πατούλης τοποθετήθηκε σχετικά με σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη.
  • Η δήλωσή του δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι.
  • «Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του», τόνισε ο κ. Πατούλης.

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Στο αιχμηρό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη για τα μελλοντικά πολιτικά σχέδια του απάντησε ο Γιώργος Πατούλης. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε κάτω από ανάρτηση του πρώην συζύγου της, γράφοντας: «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής απάντησε σήμερα στη Μαρίνα Σταυράκη, αναφέροντας πως οι δύο τους δεν έχουν πλέον καμία σχέση και τονίζοντας πώς: «Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του»

Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη στη Μαρίνα Σταυράκη

«Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση» είπε, μιλώντας στο flash.gr, ο Γιώργος Πατούλης.

«Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον, γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεό μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά», πρόσθεσε.

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