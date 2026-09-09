Στη φυλακή ο 33χρονος σταρ ερωτικών ταινιών που κατηγορείται για μαστροπεία και παιδική πορνογραφία

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος αρνήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικες τού είχαν συστηθεί ως ενήλικες.

Ωστόσο, η απολογία του δεν έπεισε και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 33χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ανήρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, στις οποίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών. Ως τηλέφωνο επικοινωνίας στις αγγελίες αναφερόταν αριθμός που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κανόνιζε ραντεβού των ανήλικων κοριτσιών με πελάτες, στα οποία ήταν ο ίδιος παρών, με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία η μητέρα μιας 16χρονης.

Σε βάρος του 33χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει περιλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, η αρπαγή ανηλίκου, η πορνογραφία ανηλίκων και η μαστροπεία.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος κατηγορείται ότι, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.