Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/10) – Δράση σε Nations League, EuroCup και προκριματικά Euro Κ21

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Τα ματς για το Nations League, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ΠΑΟΚ και Περιστερίου και ο αγώνας της Εθνικής Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: Magenta Sport 7 | Κάρλος Αλκαράθ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο – Τελικός)

14:00: Magenta Sport 6 | Νόβακ Τζόκοβιτς – Άλεξ ντε Μινόρ (Πεκίνο – Τελικός)

17:00: Novasports Start | Καζακστάν – Νήσοι Φερόες (UEFA Nations League)

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro Κ21)

19:30: Novasports 4HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup)

19:30: Magenta Sport 4 | Περιστέρι – Μπάμπεργκ (FIBA Basketball Champions League)

19:30: Mega News | Αννόβερο – Ολυμπιακός (Champions League Ανδρών Πόλο)

20:30: Novasports Prime | Μπόσνα – ΠΑΟΚ (EuroCup)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Δούκας – Παναθηναϊκός (Futsal Super League)

21:45: Novasports Premier League | Αγγλία – Τσεχία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 3 | Μολδαβία – Σλοβακία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 2 | Λουξεμβούργο – Βουλγαρία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 1 | Λευκορωσία – Φινλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Start | Ελβετία – Βόρεια Μακεδονία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 6HD | Αλβανία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 5HD | Εσθονία – Ισλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 3HD | Σκωτία – Σλοβενία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Κροατία – Ισπανία (UEFA Nations League)