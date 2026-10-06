Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/10) – Δράση σε Nations League, EuroCup και προκριματικά Euro Κ21

Τα ματς για το Nations League, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ΠΑΟΚ και Περιστερίου και ο αγώνας της Εθνικής Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00: Magenta Sport 7 | Κάρλος Αλκαράθ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο – Τελικός)
14:00: Magenta Sport 6 | Νόβακ Τζόκοβιτς – Άλεξ ντε Μινόρ (Πεκίνο – Τελικός)
17:00: Novasports Start | Καζακστάν – Νήσοι Φερόες (UEFA Nations League)
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα (Προκριματικά Euro Κ21)
19:30: Novasports 4HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup)
19:30: Magenta Sport 4 | Περιστέρι – Μπάμπεργκ (FIBA Basketball Champions League)
19:30: Mega News | Αννόβερο – Ολυμπιακός (Champions League Ανδρών Πόλο)
20:30: Novasports Prime | Μπόσνα – ΠΑΟΚ (EuroCup)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Δούκας – Παναθηναϊκός (Futsal Super League)
21:45: Novasports Premier League | Αγγλία – Τσεχία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 3 | Μολδαβία – Σλοβακία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 2 | Λουξεμβούργο – Βουλγαρία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 1 | Λευκορωσία – Φινλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Start | Ελβετία – Βόρεια Μακεδονία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 6HD | Αλβανία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 5HD | Εσθονία – Ισλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 3HD | Σκωτία – Σλοβενία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Κροατία – Ισπανία (UEFA Nations League)