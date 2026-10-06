Η «ακτινογραφία» του προσχεδίου του Προϋπολογισμού: Στα 79 δισ. ευρώ οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι το 2027 – 400 εκατ. στον «κουμπάρα» για την ενεργειακή κρίση

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισ. ευρώ, προβλέπει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω της διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας (ο πήχης της ανάπτυξης μπαίνει στο 2,3%), της αύξησης μισθών και συντάξεων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν σε 77,878 δισ. ευρώ, (αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος), εκ των οποίων τα 29,4 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 42,431 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του 2026.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 30,581 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του 2026 λόγω των μειωμένων εσόδων κατά 911 εκατ. ευρώ από την εκτέλεση έργων του ΤΑΑ συνεπεία της λήξης του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο έτος 2026 περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα (one – off) έσοδα ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,312 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 533 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του 2026. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή σε πλήρες έτος του ενωσιακού τελωνειακού μέτρου, με ισχύ από την 1/7/2026, το οποίο αφορά στην κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας εισαγόμενα από τρίτες χώρες και στην επιβολή κατ’ αποκοπή τέλους 3 ευρώ ανά είδος για τις εν λόγω αποστολές.

Φόροι περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του 2026 λόγω της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς και της πρόσφατης επέκτασης της ανωτέρω παρέμβασης σχετικά με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία.

Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 614 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 147 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2026 κυρίως λόγω της παρέμβασης για σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και στα νομικά πρόσωπα.

Φόροι εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,376 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,038 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι του 2026, σύμφωνα με το ERTNews.

Ειδικότερα:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 16,995 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 620 εκατ. ευρώ έναντι του 2026 κυρίως λόγω της αύξησης των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων, της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού καθώς και λόγω της περαιτέρω μείωσης της ανεργίας και:

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 9,844 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,302 εκατ. ευρώ έναντι του 2026 λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2027.-Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 262 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2026, ενώ:-Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,298 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Ρεκόρ εσόδων το 2026

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός, με τα φορολογικά έσοδα να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 75,729 δισ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 73,645 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπέρβαση 2,085 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να οδηγεί την «κούρσα», καθώς οι εισπράξεις από τον συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Η αύξηση κατά 2,8%, οφείλεται κυρίως:

Στην ενίσχυση των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης μη επαναλαμβανόμενου (one – off) ποσού 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, που δεν είχε προβλεφθεί και:

Στην αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας, που επηρεάζουν κυρίως τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (αύξηση κατά 560 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό). Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 10,4% το επτάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025 και έναντι 6,5% που ήταν η ετήσια πρόβλεψη του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται θετικά τα φορολογικά έσοδα.

«Κουμπαράς» 400 εκατ. ευρώ

Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων οδηγεί το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα σε υψηλότερα επίπεδα στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 9,548 δισ. ευρώ και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο έναν δημοσιονομικό χώρο περίπου 400 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση.

Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν έως το τέλος του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ θα αποτελέσουν τον «κουμπαρά» για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ποσό που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επωμίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις.