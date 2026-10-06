Λαύριο: Προφυλακιστέος ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της – «Ένιωσα προδομένος» είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο.

«Ένιωσα προδομένος» είπε στην απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή ο 32χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη, πως δεν πήγε στο σημείο για να επιτεθεί και ότι πριν από την πράξη είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Μεταξύ άλλων στην απολογία του φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Ωστόσο, με τους παραπάνω ισχυρισμούς του ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι αποφάσισαν τη προφυλάκισή του.