Τρίκαλα: Εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο βάμβακος μετά τη φωτιά – Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος στον Γλίνο Τρικάλων, αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένης καταστροφής. Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο έπειτα από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται και αναμένεται η αποτίμηση του συνολικού μεγέθους των ζημιών.

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Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στα Τρίκαλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατασβέστηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος στον Γλίνο, στα Τρίκαλα, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής.
  • Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων βαμβακιού που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη.
  • Η καταστροφή που προκλήθηκε είναι μεγάλη, καθώς οι φλόγες έπληξαν εκτεταμένα τις εγκαταστάσεις, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατασβέστηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος στον Γλίνο, στα Τρίκαλα, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων βαμβακιού που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να την κατασβέσουν.

φωτιά- Τρίκαλα- εργοστάσιο

Ωστόσο, η καταστροφή που προκλήθηκε είναι μεγάλη, καθώς οι φλόγες έπληξαν εκτεταμένα τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες βάμβακος, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε το trikalavoice.gr.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ αναμένεται και η αποτίμηση του συνολικού μεγέθους των ζημιών.

φωτιά- Τρίκαλα- εργοστάσιο

 

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