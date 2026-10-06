Τρίκαλα: Εικόνες καταστροφής στο εργοστάσιο βάμβακος μετά τη φωτιά – Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς

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Κατασβέστηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος στον Γλίνο, στα Τρίκαλα, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων βαμβακιού που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Ωστόσο, η καταστροφή που προκλήθηκε είναι μεγάλη, καθώς οι φλόγες έπληξαν εκτεταμένα τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες βάμβακος, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασε το trikalavoice.gr.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ αναμένεται και η αποτίμηση του συνολικού μεγέθους των ζημιών.