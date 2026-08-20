Γάζα: Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την άμεση απελευθέρωση του γιατρού Χουσάμ Αμπού Σαφίγια

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις συνθήκες κράτησής του σε ισραηλινό κέντρο. Ο γιατρός κρατείται από τις 27 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς κατηγορίες, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και παρατεταμένη απομόνωση που έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις συνθήκες κράτησής του.
  • Ο γιατρός κρατείται από τις 27 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του καταγγέλλει βασανιστήρια και κακομεταχείριση.
  • Η κράτησή του αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του 2026, με τη Διεθνή Αμνηστία να χαρακτηρίζει τις συνθήκες «πραγματικά φρικτές» και να προειδοποιεί για «άμεση απειλή» για τη ζωή του.

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Την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, ζητά η Διεθνής Αμνηστία, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρή ανησυχία για τις συνθήκες κράτησής του σε ισραηλινό κέντρο κράτησης.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικαλείται καταγγελίες του δικηγόρου του, σύμφωνα με τις οποίες ο Αμπού Σαφίγια υφίσταται βασανιστήρια και κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο γιατρός κρατείται από τις 27 Δεκεμβρίου 2024, όταν συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νοσοκομείο. Έκτοτε παραμένει υπό κράτηση χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε στις 16 Ιουνίου την προσφυγή του για την απελευθέρωσή του, επικυρώνοντας την κράτησή του τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του 2026.

Καταγγελίες για παρατεταμένη απομόνωση

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ο Αμπού Σαφίγια βρίσκεται σε απομόνωση από τις 3 Ιουνίου, διάστημα που υπερβαίνει το όριο των 15 ημερών που προβλέπουν οι Κανόνες Νέλσον Μαντέλα του ΟΗΕ για την απομόνωση κρατουμένων.

Η οργάνωση έχει χαρακτηρίσει τις συνθήκες κράτησής του «πραγματικά φρικτές», προειδοποιώντας παράλληλα ότι υπάρχει «άμεση απειλή» για τη ζωή του.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επανειλημμένα ζητήσει την απελευθέρωσή του, ενώ οι καταγγελίες για την κράτηση και τη μεταχείρισή του έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Πηγή: Al Jazeera

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