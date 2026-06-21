Μουντιάλ 2026: Η Ολλανδία σκόρπισε… στους πέντε ανέμους την Σουηδία – Δείτε τα highlights

Η Ολλανδία επικράτησε με 5-1 της Σουηδίας στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του 6ου ομίλου. Οι Μπράιαν Μπρόμπεϊ και Κόντι Χάκπο σημείωσαν από δύο γκολ, οδηγώντας τους «οράνιε» σε μια ευρεία νίκη, ενώ η Σουηδία γνώρισε βαριά ήττα.

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Αθλητισμός

Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026
That’s brilliant from Crysencio Summerville Photograph: Annegret Hilse/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ολλανδία επικράτησε με 5-1 της Σουηδίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του 6ου ομίλου.
  • Οι «οράνιε» είχαν σε πολύ καλή βραδιά τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ και τον Κόντι Χάκπο, οι οποίοι σημείωσαν από δύο γκολ και οδήγησαν την ομάδα τους σε ευρεία νίκη.
  • Η Σουηδία, υπό τις οδηγίες του Γκρέιαμ Πότερ, γνώρισε βαριά ήττα και καλείται να αντιδράσει στα επόμενα παιχνίδια του ομίλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ολλανδία επικράτησε με 5-1 της Σουηδίας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, αξιοποίησε τις ευκαιρίες της και ανέβηκε στην πρώτη θέση του 6ου ομίλου, περιμένοντας το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Τυνησία.

Οι «οράνιε» είχαν σε πολύ καλή βραδιά τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ και τον Κόντι Χάκπο, καθώς οι δύο παίκτες σημείωσαν από δύο γκολ και οδήγησαν την ομάδα τους σε μία ευρεία νίκη. Η Σουηδία, υπό τις οδηγίες του Γκρέιαμ Πότερ, δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική λειτουργία της Ολλανδίας και γνώρισε βαριά ήττα.

Η Ολλανδία πήρε σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ η Σουηδία καλείται να αντιδράσει στα επόμενα παιχνίδια του ομίλου. Ακολουθούν οι σημαντικότερες στιγμές της αναμέτρησης.

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