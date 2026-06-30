Ηράκλειο: Η ώρα της Δικαιοσύνης για τον 3χρονο Άγγελο – Σήμερα η ετυμηγορία για τη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της

Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου, ενός παιδιού που υπέστη φρικτή και πολύμηνη κακοποίηση πριν χάσει τη ζωή του, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε βαθιά οδύνη στην κοινωνία.

Χθες, Δευτέρα το δικαστήριο κάλεσε σε συμπληρωματική απολογία τους δύο κατηγορούμενους, με τη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου να παίρνει νέα τροπή αντί για την αναμενόμενη έκδοση της απόφασης.

Η 27χρονη μητέρα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί εκ νέου, αρκέστηκε να δηλώσει: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι».

Από την πλευρά του, ο 44χρονος πρώην σύντροφός της ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη από τον Άγγελο. Μόνο από τον Άγγελο».

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας και όρισε τη συνέχισή της για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 12 μ., οπότε αναμένεται να ανακοινωθεί η ετυμηγορία. Η συνήγορος υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας επιχείρησε να σκιαγραφήσει το προφίλ της εντολέως της, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για άτομο που θα μπορούσε να οργανώσει μια συστηματική κακοποίηση.

«Ένα άτομο με τέτοιο προφίλ δεν είναι άτομο σχεδίου, που μεθοδεύει καθημερινή κακοποίηση. Είναι άτομο ευάλωτο, χειραγωγήσιμο. Τι είδους άνθρωπος φεύγει από την Αθήνα και πάει στην Κρήτη με ένα νήπιο, σε έναν άντρα άνεργο, 20 χρόνια μεγαλύτερό της;», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Πόσα ψέματα θα πείτε, υπάρχει και Θεός»

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 44χρονου πρώην συντρόφου της 27χρονης, ο οποίος διέκοψε τη διαδικασία φωνάζοντας από το εδώλιο: «Πόσα ψέματα θα πείτε! 400 τα είχε! Υπάρχει και Θεός!».

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου υποστήριξε ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί η μητέρα ως πρόσωπο μειωμένου καταλογισμού, σε βάρος – όπως είπε – του δεύτερου κατηγορουμένου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 44χρονος κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά την καλοσύνη του», ενώ υποστήριξε πως ο εντολέας του δεν είχε κανέναν λόγο να επιτεθεί στο παιδί.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στους ιατροδικαστές που κατέθεσαν στη δίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μας έδωσαν απαντήσεις οι ιατροδικαστές. Ήταν αερολογίες όσα είπαν. Δε συνέβαλαν στη δίκη. Και ας μου κάνουν μήνυση! Ας καταγραφεί!».

Η αγόρευση της εισαγγελέως

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε αναφερθεί εκτενώς στα ευρήματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι ο μικρός Άγγελος έφερε 32 κακώσεις, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις τριών ετών. Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίζονται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, καταδεικνύει ότι το παιδί κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Η εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποκρύπτουν την αλήθεια.

«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο τότε σύντροφός της προστάτευσαν το παιδί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της μητέρας, ότι ο 44χρονος ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού. Η εισαγγελέας ανέφερε, επίσης, ότι ο ισχυρισμός της κατηγορούμενης πως δεν κάπνιζε διαψεύδεται από μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία είχε θεαθεί να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού.

Η απολογία του 44χρονου: «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε»

Νωρίτερα, ενώπιον του δικαστηρίου απολογήθηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, με τη διαδικασία να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία.

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος, μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.

Όπως είπε, η 27χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα τού είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει ήταν παρών ο πατέρας της 27χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο 44χρονος υποστήριξε: «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού. Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα.

«Όταν τον είδα είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την 27χρονη, ο κατηγορούμενος είπε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, την οποία στη συνέχεια πήρε πίσω. Όπως υποστήριξε, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Άγγελου τής ζήτησε να χωρίσουν. Ανέφερε ακόμη ότι τότε εκείνη τηλεφώνησε στον πατέρα της και του ζήτησε 100 ευρώ για να φύγει, επειδή, όπως είπε, δεν ήθελε να πάρει χρήματα από τον ίδιο.

Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο πατέρας της φέρεται να της απάντησε: «Αν χωρίσεις με τον Χρήστο, να μείνεις σε παγκάκια».

Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού», είπε στην απολογία του. Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει το παιδί.

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δε χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.

Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την περασμένη Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίστηκε ότι η 27χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι.