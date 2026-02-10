Συνταγματική αναθεώρηση: Η «σύγκρουση» Βενιζέλου με Μαξίμου και ο καβγάς με τον Αλιβιζάτο για το άρθρο 86

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η σχέση της Κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με το Μέγαρο Μαξίμου να αντιδρά έντονα στην κριτική που άσκησε τις τελευταίες ημέρες ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόσο για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών.

Το πρώτο και σφοδρότερο πεδίο τριβής αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συνταγματικό λαϊκισμό» και θεσμική υποκρισία στον τρόπο που διαχειρίζεται την αναθεώρηση, με την κυβέρνηση να απαντά σχεδόν ειρωνικά διά στόματος του Παύλου Μαρινάκη, χαρακτηρίζοντας «οξύμωρο» να εγκαλείται η κυβέρνηση από τον πολιτικό που χαρακτηρίζεται «εμπνευστής» της διάταξης του 2001. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2006 ως βουλευτής είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου 86.

Η ανταπάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου ήρθε άμεσα, πριν από την έναρξη εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ήταν ακόμη πιο αιχμηρή. «Η κυβέρνηση μας είπε ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ» πρόσθεσε.

Ο καβγάς Βενιζέλου-Αλιβιζάτου για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Έντονος καβγάς σημειώθηκε μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Νίκου Αλιβιζάτου στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με τον Νίκο Αλιβιζάτο να αφήνει αιχμές κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, κάνοντας λόγο για οπισθοδρόμηση αναφορικά με την αναθεώρηση του 2001, όταν καθιερώθηκε ότι αποκλειστικά η Βουλή έχει την αρμοδιότητα άσκησης διώξεων κατά υπουργών.

«Βαγγέλη, η σύγκριση του 1975 με το 2001 είναι καταλυτική» ανέφερε ο κ. Αλιβιζάτος, τονίζοντας ότι επρόκειτο για οπισθοδρόμηση.

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κ. Βενιζέλος. «Είναι δυνατόν να λέμε ότι πιο πριν μπορούσε ο δικαστής να ασκεί ποινικές διώξεις σε υπουργούς;» διερωτήθηκε και σημείωσε ότι η Βουλή ομόφωνα το 2001 επιχείρησε «να βάλει τάξη στην αθλιότητα του 1989».

«Δεν το ξέρω», απάντησε ο κ. Αλιβιζάτος, με τον κ. Βενιζέλο να του απαντά «το ξέρεις, είσαι ειδικός και το ξέρεις. Θέλω να μας πεις αν υπήρξε εισαγγελέας που παρέκαμψε ποτέ τη Βουλή».

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το άρθρο 86, όπως είναι διατυπωμένο, οδήγησε σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα στην υπόθεση Novartis και στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Τα σενάρια συγκυβέρνησης

Όπως αναφέρουν «Τα ΝΕΑ», το μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης – Βενιζέλου πάντως παίζεται και σε ένα δεύτερο γήπεδο. Αυτό που άνοιξε με την άποψη ότι η χώρα είναι ουσιαστικά «μη διακυβερνήσιμη» υπό τις παρούσες συνθήκες. Ερωτηθείς για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, ο Βενιζέλος απάντησε ότι πρέπει πρώτα η ΝΔ να απαντήσει για τις προθέσεις της.

Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο βεβαίως να θεωρεί την άποψη αυτή ως υπονόμευση του στόχου για αυτοδυναμία. Τη χρησιμοποίησαν, ωστόσο, για να επιτεθούν και στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις εσωκομματικές διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες. Την αποστολή αυτή ανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «συνεννοηθεί με τον φίλο του κ. Ανδρουλάκη».

Ενώ, παράλληλα, από το Μαξίμου αποδίδονται στον Βενιζέλο προσωπικές στρατηγικές, θεωρώντας ότι επιδιώκει ρόλο «ρυθμιστή».