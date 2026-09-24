Πάτρα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στα στρώματα του κελιού του στο τμήμα Μεταγωγών – Υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (24/9/2026) στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, έπειτα από πυρκαγιά σε κελί, για την οποία φέρεται να ευθύνεται ένας 58χρονος κρατούμενος που είχε μεταχθεί από τις Φυλακές Τρικάλων. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, με τον κρατούμενο να υφίσταται ελαφρά εγκαύματα και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (24/9/2026) στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, έπειτα απο πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε κελί σωφρονιστικού καταστήματος.
  • Ένας 58χρονος κρατούμενος φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς, βάζοντας φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών με αναπτήρα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.
  • Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.

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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (24/9/2026) στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, έπειτα από πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε κελί σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, για την πρόκλησή της φέρεται να ευθύνεται ένας 58χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τις Φυλακές Τρικάλων. Ειδικότερα, ο 58χρονος, φέρεται να έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στρώματα και τους τοίχους, ενώ υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τη χρήση πυροσβεστήρων, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, πριν αυτή εξαπλωθεί.

Ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Για την υπόθεση σε βάρος του, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

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