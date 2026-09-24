Πάτρα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στα στρώματα του κελιού του στο τμήμα Μεταγωγών – Υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (24/9/2026) στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, έπειτα από πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε κελί σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, για την πρόκλησή της φέρεται να ευθύνεται ένας 58χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τις Φυλακές Τρικάλων. Ειδικότερα, ο 58χρονος, φέρεται να έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στρώματα και τους τοίχους, ενώ υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τη χρήση πυροσβεστήρων, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, πριν αυτή εξαπλωθεί.

Ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Για την υπόθεση σε βάρος του, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.