Τηλεθέαση (23/9): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση. Το «Ριφιφί» αναδείχθηκε νικητής τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 24,8%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 29,3%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 24,8%, ενώ ακολούθησε το «Φόνοι στο Καμπαναριό»  με 18,1% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 29,3%, με το «Φόνοι στο Καμπαναριό» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με  22,5% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 24,8%
2 ALPHA Φόνοι στο Καμπαναριό 18,1%
3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,9%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,3%
5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12%
6 MEGA Κάμπινγκ 11,5%
7 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 11,5%
8 STAR First Dates 9%
9 ΕΡΤNEWS Στο Κέντρο 1,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 29,3%
2 ALPHA Φόνοι στο Καμπαναριό 22,5%
3 MEGA Κάμπινγκ 14%
4 STAR First Dates 11,1%
5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,8%
6 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 8,3%
7 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,2%
8 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 6,6%
9 ΕΡΤNEWS Στο Κέντρο 0,6%
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