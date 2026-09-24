Τηλεθέαση (23/9): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 24,8%, ενώ ακολούθησε το «Φόνοι στο Καμπαναριό» με 18,1% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 29,3%, με το «Φόνοι στο Καμπαναριό» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 22,5% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 14%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Ριφιφί 24,8% 2 ALPHA Φόνοι στο Καμπαναριό 18,1% 3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,9% 4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,3% 5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12% 6 MEGA Κάμπινγκ 11,5% 7 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 11,5% 8 STAR First Dates 9% 9 ΕΡΤNEWS Στο Κέντρο 1,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό