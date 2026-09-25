Μαμντάνι κατά Νετανιάχου: «Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του»

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«Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Μαμντάνι είχε εξετάσει νωρίτερα το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι δεν είχε τη νομική εξουσία να εκτελέσει το ένταλμα.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ απορρίπτει.