Μαμντάνι κατά Νετανιάχου: «Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολίασε την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Μαμντάνι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη νομική εξουσία για την εκτέλεση του εντάλματος, το οποίο αφορά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο της Γάζας, κατηγορίες που το Ισραήλ απορρίπτει.

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Διεθνή Νέα

Μαμντάνι κατά Νετανιάχου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι «Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».
  • Ο Μαμντάνι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν είχε τη νομική εξουσία να εκτελέσει το ένταλμα.
  • Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ απορρίπτει.

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«Κανένα ψέμα δεν αλλάζει το γεγονός ότι σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Μαμντάνι είχε εξετάσει νωρίτερα το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι δεν είχε τη νομική εξουσία να εκτελέσει το ένταλμα.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ απορρίπτει.

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