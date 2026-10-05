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Βουλή: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου – ΦΩΤΟ

Η Δ΄ Σύνοδος της Βουλής, η τελευταία της τρέχουσας Βουλευτικής Περιόδου, ξεκίνησε τις εργασίες της με τον καθιερωμένο αγιασμό. Την τελετή χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, παρουσία του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης και πολιτικών αρχηγών, ο οποίος ευχήθηκε υγεία, δύναμη και ομόνοια.

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Πολιτική

Αγιασμός στη Βουλή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δ΄ Σύνοδος της Βουλής, η τελευταία της τρέχουσας Βουλευτικής Περιόδου, άνοιξε τις εργασίες της με τον καθιερωμένο αγιασμό που τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.
  • Η ακολουθία του αγιασμού έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών, με τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται «υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή».
  • Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχωρά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον καθιερωμένο Αγιασμό ανοίγει τις εργασίες της η Δ΄ Σύνοδος της Βουλής, η τελευταία της τρέχουσας Βουλευτικής Περιόδου.

Η νέα Σύνοδος ξεκίνησε με τον αγιασμό, που τελέστηκε χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, παρουσία των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Η Βουλευτική Περίοδος άρχισε τον Ιούλιο του 2023 και, με βάση τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό κύκλο, ολοκληρώνεται το 2027.

Η Δ΄ Σύνοδος είναι, επομένως, η τελευταία πριν από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής περιόδου, με το πολιτικό ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κρίσιμες κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις.

Η ακολουθία του αγιασμού έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών, που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή.

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, τα μέλη, και τα λαϊκά και οι κληρικοί, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον κάθε έναν χωριστά πρώτα από όλα υγεία, δύναμη, και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολλή. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού, με τον ίδιο καλό τρόπο, αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, οι Βοηθοί, οι Βουλευταί, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια Πολλά», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Γ΄Συνόδου της Κ΄Βουλευτικής Περιόδου της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχωρά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.

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