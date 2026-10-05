Λάρισα: 3 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης – Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, λένε αυτόπτες μάρτυρες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε συνεργείο αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, των οποίων η κατάσταση δεν κρίνεται σοβαρή. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά και εκτεταμένες υλικές ζημιές στον χώρο του συνεργείου, ενώ το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλη ακτίνα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και εκτίμησαν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή εργασίες στο συνεργείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

έκρηξη σε συνεργείο στη Λάρισα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) σε συνεργείο αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα, με την κατάστασή τους να μην χαρακτηρίζεται σοβαρή.
  • Μετά την ισχυρή έκρηξη στο συνεργείο, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, ενώ το ωστικό κύμα συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή, με αυτόπτες μάρτυρες να εκτιμούν ότι το περιστατικό σχετίζεται με αέριο.
  • Η αυξημένη κίνηση της οδού Βόλου δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, με αυτόπτη μάρτυρα να δηλώνει ότι «αν η Βόλου είχε λιγότερη κίνηση, η Πυροσβεστική θα ήταν εδώ στον μισό χρόνο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) σε συνεργείο αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα.

Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα: Αναφορές για τραυματίες – Οι πρώτες εικόνες από το σημείο – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Μετά την έκρηξη στο συνεργείο, που βρίσκεται επί της οδού Βόλου, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, ενώ το ωστικό κύμα συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας larissanet.gr, η κατάστασή τους δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σημειώνεται ότι στον χώρο όπου στεγάζεται το συνεργείο προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, εκτιμούν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή με εργασίες που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη. «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι την ώρα της έκρηξης, εντός του συνεργείου βρίσκονταν τρία άτομα, αποφεύγοντας να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή για τα αίτια. «Αυτό θα το βρει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Οι ιδιοκτήτες και όσοι ήταν μέσα ξέρουν τι ακριβώς έγινε», τόνισε.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, ήταν επιφυλακτικός. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Από αέριο, ναι, κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για εκτίμηση και όχι για διαπιστωμένο αίτιο.

Στη μακρόχρονη παρουσία της επιχείρησης στην περιοχή αναφέρθηκε ο Νίκος Μπίλης, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει τους ανθρώπους του συνεργείου εδώ και χρόνια. «Η επιχείρηση είναι πάνω από 15 χρόνια. Πολύ καλά παιδιά», ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας όπως είπε εμπειρία από συνεργείο, εκτίμησε ότι πιθανόν το περιστατικό να συνέβη κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε σύστημα αερίου.

«Μάλλον κατά την τοποθέτηση φιάλης ή σε κάποια εργασία από κάτω κάτι δεν πήγε καλά», είπε. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας σπινθήρα, σημείωσε ότι κατά τη δοκιμή ενός οχήματος μπορεί φυσιολογικά να υπάρξει ανάφλεξη μέσω του συστήματος λειτουργίας του κινητήρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαραμάς και στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της οδού Βόλου, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. «Αν η Βόλου είχε λιγότερη κίνηση, η Πυροσβεστική θα ήταν εδώ στον μισό χρόνο και η ζημιά θα ήταν ούτε η μισή. Δεν φταίει σαφώς η Πυροσβεστική που καθυστέρησε. Φταίει η τρομακτική κίνηση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φωνάζουμε όλοι, όλη η Βόλου φωνάζει εδώ και χρόνια γι’ αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί».

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ