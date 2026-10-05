Λάρισα: 3 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης – Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, λένε αυτόπτες μάρτυρες

Τρεις τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) σε συνεργείο αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα.

Μετά την έκρηξη στο συνεργείο, που βρίσκεται επί της οδού Βόλου, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, ενώ το ωστικό κύμα συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας larissanet.gr, η κατάστασή τους δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σημειώνεται ότι στον χώρο όπου στεγάζεται το συνεργείο προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, εκτιμούν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή με εργασίες που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη. «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι την ώρα της έκρηξης, εντός του συνεργείου βρίσκονταν τρία άτομα, αποφεύγοντας να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή για τα αίτια. «Αυτό θα το βρει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Οι ιδιοκτήτες και όσοι ήταν μέσα ξέρουν τι ακριβώς έγινε», τόνισε.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, ήταν επιφυλακτικός. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Από αέριο, ναι, κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για εκτίμηση και όχι για διαπιστωμένο αίτιο.

Στη μακρόχρονη παρουσία της επιχείρησης στην περιοχή αναφέρθηκε ο Νίκος Μπίλης, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει τους ανθρώπους του συνεργείου εδώ και χρόνια. «Η επιχείρηση είναι πάνω από 15 χρόνια. Πολύ καλά παιδιά», ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας όπως είπε εμπειρία από συνεργείο, εκτίμησε ότι πιθανόν το περιστατικό να συνέβη κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε σύστημα αερίου.

«Μάλλον κατά την τοποθέτηση φιάλης ή σε κάποια εργασία από κάτω κάτι δεν πήγε καλά», είπε. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας σπινθήρα, σημείωσε ότι κατά τη δοκιμή ενός οχήματος μπορεί φυσιολογικά να υπάρξει ανάφλεξη μέσω του συστήματος λειτουργίας του κινητήρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαραμάς και στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της οδού Βόλου, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. «Αν η Βόλου είχε λιγότερη κίνηση, η Πυροσβεστική θα ήταν εδώ στον μισό χρόνο και η ζημιά θα ήταν ούτε η μισή. Δεν φταίει σαφώς η Πυροσβεστική που καθυστέρησε. Φταίει η τρομακτική κίνηση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φωνάζουμε όλοι, όλη η Βόλου φωνάζει εδώ και χρόνια γι’ αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί».

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