Βουλή: Ποιοι εξελέγησαν Κοσμήτορες και Γραμματείς της νέας Συνόδου

Η ειδική και πρώτη συνεδρίαση της νέας Συνόδου της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (5/10), είχε ως αντικείμενο την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος. Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το ΚΚΕ προτάθηκαν και εξελέγησαν συγκεκριμένοι βουλευτές για τις θέσεις αυτές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο ήταν το αντικείμενο της ειδικής και πρώτης συνεδρίασης της νέας Συνόδου, που έγινε την Δευτέρα (5/10) στη Βουλή.
  • Εξελέγησαν τρεις Κοσμήτορες (δύο από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το ΠΑΣΟΚ) και έξι Γραμματείς (τέσσερις από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από το ΠΑΣΟΚ και ένας από το ΚΚΕ).
  • Όλοι οι προταθέντες βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ εξελέγησαν στις θέσεις των Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής.

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Η εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο ήταν το αντικείμενο της ειδικής και πρώτης συνεδρίασης της νέας Συνόδου, που έγινε την Δευτέρα (5/10) στη Βουλή.

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Η ψηφοφορία αφορούσε ειδικότερα στην εκλογή τριών Κοσμητόρων, δύο από τη Νέα Δημοκρατία και ενός από το ΠΑΣΟΚ. Αφορούσε επίσης και έξι Γραμματείς, τεσσάρων από τη Νέα Δημοκρατία, ενός από το ΠΑΣΟΚ και ενός από το ΚΚΕ.

Από τη Νέα Δημοκρατία προτάθηκαν, για τις θέσεις των Κοσμητόρων, οι βουλευτές Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης και Ξενοφών Μπαραλιάκος. Και για τις θέσεις των Γραμματέων οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Γεώργιος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

Από το ΠΑΣΟΚ προτάθηκαν για τη θέση του Κοσμήτορα η βουλευτής Αικατερίνη Καζάνη και για τη θέση του Γραμματέα ο βουλευτής Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης.

Από το ΚΚΕ προτάθηκε για τη θέση του Γραμματέα η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα.

Οι δύο ψηφοφορίες ήταν ονομαστικές, έγιναν ηλεκτρονικά, οι βουλευτές εκλήθησαν να ψηφίσουν με «ναι» ή με «παρών».

Εξελέγησαν:

Κοσμήτορες από την πρώτη σε δύναμη Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

1. Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης

2. Ξενοφών Μπαραλιάκος

Κοσμήτορας από τη δεύτερη σε δύναμη Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

1.Αικατερίνη Καζάνη

Γραμματείς από την πρώτη σε δύναμη Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

1. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

2. Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου

3. Γεώργιος Βρεττάκος

4. Σπυρίδων Κουλκουδίνας

Γραμματέας από τη δεύτερη σε δύναμη Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

1.Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης

Γραμματέας από την τρίτη σε δύναμη Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.

1.Μαρία Κομνηνάκα

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