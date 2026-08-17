ΠΑΟΚ: Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Παπέ Σερίφ Εντιαγέ από τη Σαμσουνσπόρ – BINTEO

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Παπέ Σερίφ Ντιαγέ από τη Σαμσουνσπόρ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 27.

Ο Εντιαγέ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1996 στο Ντακάρ της Σενεγάλης και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Γκραντ Γιοφ FC. Το 2017 έκανε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, παίρνοντας μεταγραφή για τη βελγική Βάασλαντ Μπέβερεν.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Κροατία και τη HNK Γκόριτσα, όπου άρχισε να αποκτά σημαντικότερο ρόλο. Το 2020 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γκέζτεπε, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κίνα με τη Σανγκάη Πορτ. Το 2023 επέστρεψε στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της Άδανα Ντεμίρσπορ, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε έξι παιχνίδια στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Το καλοκαίρι του 2023 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Στο Βελιγράδι εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, κατακτώντας τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Σερβίας και δύο Κύπελλα Σερβίας. Παράλληλα, αγωνίστηκε δύο φορές στη League Phase του UEFA Champions League, βρίσκοντας συνολικά τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η σεζόν 2024/25, όταν ο Εντιαγέ σημείωσε 19 γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της σερβικής SuperLiga. Σε όλες τις διοργανώσεις της συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 γκολ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συνέχισε την καριέρα του στην Τουρκία, υπογράφοντας στη Σαμσουνσπόρ. Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Εντιαγέ αποτελεί μέλος της Εθνικής Σενεγάλης, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του το 2024, ενώ ήταν μέλος της αποστολής του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Έχει συμμετάσχει επίσης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ συνολικά έχει καταγράψει 19 συμμετοχές και 4 γκολ.