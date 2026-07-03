Ανδρουλάκης: Δεν είπαμε για 14ο μισθό γιατί δεν “βγαίνει” – Η μείωση ΦΠΑ είναι στο οπλοστάσιό μας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ΦΠΑ, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στη φορολογία των μερισμάτων, στη μισθωτή εργασία και στον 14ο μισθό.

«Είχαμε προτείνει μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά και είχαμε προτείνει και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αναφορά σε Κύπρο και Ισπανία

Για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβερνητική θέση, σύμφωνα με την οποία η μείωση δεν θα περάσει στον πολίτη, δεν αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση για την απόρριψη του μέτρου.

«Είχαμε, λοιπόν, αυτή την αντιπαράθεση. Πάω στην Κύπρο πριν από ενάμιση μήνα, όταν έγιναν τα γεγονότα», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ισπανίας και της Κύπρου: «Απέτυχε, αλλά το κράτησε δύο χρόνια. Και το ψήφιζε η αντιπολίτευση. Αλλά απέτυχε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός είναι ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το προτείνει κυβέρνηση στην Ισπανία που είναι σοσιαλιστική. Το ψήφιζε η αντιπολίτευση, που δεν είναι σοσιαλιστική. Αλλά το μέτρο απέτυχε. Πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου. Πάω, λοιπόν, όταν έγιναν τα γεγονότα στη βρετανική βάση. Ρώτησα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου λέει: “Εμείς μηδενίσαμε τον ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά”. Όχι να τον μειώσουμε, όπως λέμε εμείς. Μηδέν. Τον μηδενίσαμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Λέω: “Ωραία ιδέα. Πώς το πετύχατε;”. “Κάναμε ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες. Καταγράψαμε τις τιμές των προϊόντων στα οποία θα μηδενιζόταν ο ΦΠΑ πριν από το μέτρο. Ψηφίζουμε το μέτρο. Ελέγχουμε μετά όποιον δεν το πέρασε όπως έπρεπε στην τιμή”».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε, στη συνέχεια, θέμα ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα και συνέδεσε την κυβερνητική οικονομική πολιτική με την ακρίβεια. «Γιατί δεν γίνεται εδώ; Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί; Και να το πούμε πιο ωμά: μήπως δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές, αλλά βολεύονται και οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερρακάκης;

Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα πέντε, έξι, επτά δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο, άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Και πώς θα το ανατρέψουμε; Με αλλαγή της δομής των εσόδων, με ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, φιλοεπενδυτικό και φιλικό προς τους πιο αδύναμους Έλληνες, και όχι με αυτά που ζούμε».

Η φορολογία των μερισμάτων και οι επενδύσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε και την πρότασή του για ένα διαφορετικό φορολογικό μοντέλο, το οποίο, όπως είπε, θα ενισχύει τις επενδύσεις και θα αποθαρρύνει τη διανομή υψηλών μερισμάτων χωρίς παραγωγική κατεύθυνση.

«Πάμε, λοιπόν, τώρα γιατί λέω φιλοεπενδυτικό. Είμαστε η χώρα του ΟΟΣΑ με το χειρότερο σύστημα στην αντιμετώπιση των επενδύσεων. Θα σας δώσω, λοιπόν, το παράδειγμα. Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και όταν η ίδια επιχείρηση που κάνει επένδυση σε ανασυγκρότηση της βιομηχανίας της ή επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκπίπτει 10% τον χρόνο, τι λες σε αυτή την επιχείρηση; Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις.

Αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Εμείς τι λέμε; Θα ευνοήσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν τα κέρδη τους, με ένα άλλο μοντέλο, αλλά θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα κλιμακωτά, άνω των 100.000 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί από τις εκλογές του 2023.

Άρα τα μερίσματα θα φορολογούνται περισσότερο πάνω από τις 100.000 ευρώ και οι άνθρωποι που επιλέγουν την επένδυση θα έχουν πολύ καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Όπως επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό να μειωθεί ο φόρος στη μισθωτή εργασία. Διότι πρέπει να κοιτάξουμε πραγματικά τη μεσαία τάξη. Δεν μπορεί, με τα σημερινά ενοίκια και με την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους…».

Για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στους μισθωτούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν.

«Θέλω να σας πω το εξής: επειδή δεν μου αρέσει να λέω πράγματα και λόγια του αέρα, το τι θα αντιμετωπίσουμε ως επόμενη ημέρα από την κυβέρνηση θα το δούμε στους επόμενους μήνες.

Ο στόχος μας είναι αυτά που σας είπα να γίνουν πράξεις. Ακόμη και η μείωση του ΦΠΑ είναι στο οπλοστάσιό μας, ώστε να έχουμε έσοδα με λιγότερο ΦΠΑ. Το έχω πει και άλλες φορές: με φορολογικά κίνητρα, αν στην πενταετία τα έσοδα παραμείνουν σταθερά με μικρότερο ΦΠΑ, να κρατάμε τον ΦΠΑ για να έχουμε λιγότερη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Να δημιουργήσουμε, λοιπόν, κίνητρα στην κοινωνία, ώστε να έχουμε έσοδα, αλλά με χαμηλότερους συντελεστές. Δίνουμε έμφαση στη μείωση των έμμεσων φόρων και στον φόρο μισθωτής εργασίας, διότι θεωρούμε ότι είναι τεράστια αδικία της σημερινής κοινωνίας».

«Εμείς δεν είπαμε ποτέ για τον 14ο μισθό γιατί ξέρουμε ότι δεν βγαίνει»

Αναφερόμενος στον 13ο και τον 14ο μισθό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν έχει θέσει θέμα επαναφοράς του 14ου μισθού, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για τον 13ο.

«Εμείς δεν είπαμε ποτέ για τον 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε ότι με τα όρια της οικονομίας δεν βγαίνουν με τις παρούσες συνθήκες. Ο 13ος, όμως, μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευσή μας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε όλα τα θέματα έχουμε συνέπεια και υπευθυνότητα, διότι δεν θέλουμε η χώρα μας να οδηγηθεί σε δημοσιονομικές καταστάσεις του παρελθόντος. Απλώς θέλω να σας πω κάτι, γιατί το ερώτημα είναι συνεχώς πού θα βρείτε τα λεφτά. Όταν η ανάπτυξη είναι μη ανθεκτική, η χώρα θα πάει σε περιπέτειες έτσι κι αλλιώς».

Με τις τοποθετήσεις του, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στη μείωση των έμμεσων φόρων, στη στήριξη της μεσαίας τάξης, στη φορολογική μεταχείριση της εργασίας και στη σύνδεση της φορολογικής πολιτικής με την ενίσχυση των επενδύσεων.