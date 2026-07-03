Ανδρουλάκης: Ο Τσίπρας ήταν με τον Καμμένο, γιατί να μη συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε, στην συνέντευξή του στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα.

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε «Γιατί όχι;», προσθέτοντας «Με τον Καμμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μη συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη;».
  • Ξεκαθάρισε πως για το ΠΑΣΟΚ «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση» συνεργασίας, καθώς «πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή» και δεν μπορεί να διανοηθεί τρίτη θητεία στο Μαξίμου.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να σχολιάσει αν περνά από το μυαλό του το ενδεχόμενο οι δύο πρώην πολιτικοί αντίπαλοι να συνεργαστούν μετεκλογικά. «Γιατί όχι;» απάντησε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Με τον Καμμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μη συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη; Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιος θα μπορούσε να μου πει ότι και το ΠΑΣΟΚ κάποτε συνεργάστηκε με τη ΔΗΜΑΡ και τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου, με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας

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