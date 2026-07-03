Ουκρανία: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Στην παραμεθόρια περιοχή του Σούμι, δύο πολίτες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Χριγκόροφ.

Στην κεντρική ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή, σύμφωνα με τον επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας, Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Παράλληλα, στο Κίεβο θα τηρηθεί ημέρα πένθους σήμερα Παρασκευή, μετά τον θάνατο σχεδόν τριάντα ανθρώπων σε επίθεση της Πέμπτης, τη φονικότερη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα για φέτος.