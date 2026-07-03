Νέα Υόρκη: Πέθανε άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Νέας Υόρκης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές έλαβαν τηλεφωνική κλήση στις 18:32, τοπική ώρα, δηλαδή στις 01:32 ώρα Ελλάδας, για την αυτοπυρπόληση του άνδρα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.
A protester with a Tibetan flag set himself on fire outside the United Nations headquarters in Manhattan on Thursday evening, according to sources. https://t.co/UipjF35lD9 pic.twitter.com/ijQCXD0QSQ
— New York Post (@nypost) July 3, 2026
Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Η αστυνομία δεν έκανε καμία εκτίμηση για τα κίνητρα της πράξης. Σύμφωνα, πάντως, με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας φορούσε περιβολή θιβετιανού μοναχού και είχε στήσει κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.
Το AFP επικοινώνησε με τα Ηνωμένα Έθνη και ζήτησε σχόλιο για το περιστατικό, ωστόσο ο οργανισμός δεν απάντησε άμεσα.