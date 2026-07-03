Νέα Υόρκη: Πέθανε άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ

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Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Νέας Υόρκης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές έλαβαν τηλεφωνική κλήση στις 18:32, τοπική ώρα, δηλαδή στις 01:32 ώρα Ελλάδας, για την αυτοπυρπόληση του άνδρα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

A protester with a Tibetan flag set himself on fire outside the United Nations headquarters in Manhattan on Thursday evening, according to sources. https://t.co/UipjF35lD9 pic.twitter.com/ijQCXD0QSQ — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η αστυνομία δεν έκανε καμία εκτίμηση για τα κίνητρα της πράξης. Σύμφωνα, πάντως, με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας φορούσε περιβολή θιβετιανού μοναχού και είχε στήσει κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

Το AFP επικοινώνησε με τα Ηνωμένα Έθνη και ζήτησε σχόλιο για το περιστατικό, ωστόσο ο οργανισμός δεν απάντησε άμεσα.