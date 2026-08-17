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Φωτιά στα Άγραφα Ευρυτανίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ

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Φωτιά, Κουβαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.
  • Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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