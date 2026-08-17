Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.
Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026