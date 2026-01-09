Συγκλονίζει η Νόνη Δούνια για τον πατέρα της: «Πέθανε στον ύπνο του, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε»

Η Νόνη Δούνια βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast «Restart» στο YouTube και μίλησε στη Λιλή Πυράκη για τη ζωή, την οικογένειά της και τις δύσκολες στιγμές που τη σημάδεψαν. Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη, αλλά και στην απώλεια του πατέρα της, που όπως είπε την επηρέασε βαθιά.

Μιλώντας για τον γάμο της, η Νόνη Δούνια αποκάλυψε ότι η σχέση τους στηρίζεται στον σεβασμό και στην αλληλοϋποστήριξη. «Ο Κυριάκος ήταν πάντοτε υποστηρικτικός. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια έτσι κι αλλιώς. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που, ακόμα κι αν διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα για τα παιδιά, δεν θα το κάναμε ποτέ μπροστά τους. Το συζητούσαμε πάντα μεταξύ μας. Εκείνος σεβόταν τις αποφάσεις μου, γιατί περνούσα περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. Ήμουν η αυστηρή, ενώ εκείνος ήταν πιο παιχνιδιάρης, αφού γύριζε αργότερα και δεν ήθελα να είναι ο “κακός” που θα βάζει κανόνες. Το είχαμε βρει μεταξύ μας. Είχαμε τρομερό σεβασμό ο ένας για τον άλλον, ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Είμαστε παντρεμένοι από το 2004 και ήμασταν μαζί άλλα δύο χρόνια πριν. Δεν ξέρω πόσα είναι… 23, 25… πολλά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός στάθηκε και στα «restart» που έχει κάνει στη ζωή της, εξηγώντας πως κάθε σημαντικό γεγονός αποτέλεσε αφορμή για ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις της με τους ανθρώπους γύρω της. «Ο γάμος μου, η απώλεια του πατέρα μου, η γέννηση των παιδιών μου, είναι γεγονότα που σε κάνουν να δεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείς φίλους, όμως όταν περνάς δύσκολες στιγμές, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι εκεί. Έτσι κάνεις το ξεκαθάρισμά σου και βλέπεις ποιοι μένουν».

Αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της, η Νόνη Δούνια εξομολογήθηκε πως ήταν κάτι ξαφνικό και δύσκολο να το διαχειριστεί. «Ήταν απότομο. Δεν το περιμέναμε. Έγινε στον ύπνο. Για εμάς που μείναμε πίσω, ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν άρρωστος, ούτε νοσηλευόταν. Οπότε ήρθε ξαφνικά. Θέλει πολύ χρόνο για να το αποδεχτείς. Πάντα θα είναι κάτι που με βαραίνει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος που το βιώνω. Δεν είναι ο ίδιος πόνος, όμως η απώλεια μένει. Οι γιορτές, τα παιδιά που δεν είδε, ο γάμος μου… πάντα λείπει στις όμορφες στιγμές».