Μάκης Δελαπόρτας: Ξέρω πράγματα για τη Ρένα Παγκράτη που δεν τα ‘χω πει ποτέ

  • Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για τη στενή του σχέση με τη Ρένα Παγκράτη, αποκαλύπτοντας: «Ξέρω πράγματα που δεν τα ’χω πει ποτέ».
  • Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέφερε ότι ίσως κάποια στιγμή μιλήσει δημόσια για όσα γνωρίζει, τονίζοντας πως θέλει να μένει στον κόσμο και η ευχάριστη πλευρά των καλλιτεχνών.
  • Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς θέλει να θυμάται το κοινό τους ανθρώπους που αγάπησε το θέατρο, με το χαμόγελό τους, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για τις δυσκολίες που περνούν συνομήλικοί του.
Για τη Ρένα Παγκράτη, αλλά και για το πώς θέλει να θυμάται ο κόσμος τους ανθρώπους μέσα από τις βιογραφίες του, μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Πέμπτης (8/1).

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη στενή του σχέση με τη Ρένα Παγκράτη, λέγοντας: «Το κομμάτι της απουσίας των επαγγελματικών προτάσεων το έζησα πολύ δραματικά στην περίπτωση της Ρένας Παγκράτη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τη Ρένα Παγκράτη. Όταν έφυγε, επειδή ήμασταν πολύ κοντά, θεώρησα πως ήταν καλό να σιωπήσω. Όμως, ξέρω πράγματα που δεν τα ’χω πει ποτέ».

Συνεχίζοντας, ο Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε ότι ίσως κάποια στιγμή μιλήσει δημόσια για όσα γνωρίζει, επισημαίνοντας πως «κάποια στιγμή ίσως μιλήσουμε και γι’ αυτά. Γιατί θέλω απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους, το καταλαβαίνετε και από τις βιογραφίες μου, να μένει στον κόσμο και η ευχάριστη πλευρά τους».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς θέλει να θυμάται το κοινό τους ανθρώπους που αγάπησε το θέατρο και ο κινηματογράφος: «Το χαμόγελο τους. Δεν θα ’θελα να απομυθοποιείται η εικόνα τους, γενικότερα. Όμως υπάρχουν και υπήρξαν και δυσκολίες. Όπως και στα παιδιά της γενιάς μου, της γενιάς του ’80, γιατί εγώ είμαι από τα παιδιά του Γιάννη Δαλιανίδη».

Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αρκετοί συνομήλικοί του περνούν δύσκολες στιγμές σήμερα. «Στεναχωριέμαι πολλές φορές όταν ακούω για συνομηλίκους μου, για παιδιά της γενιάς μου, πως περνούν δύσκολα», σημείωσε ο Μάκης Δελαπόρτας.

