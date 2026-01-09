Ταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους οι πολίτες – Κόπηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες – Δείτε βίντεο

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών ταραχών, καθώς οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας, με εικόνες να δείχνουν πλήθη στους δρόμους και κυβερνητικά κτίρια να πυρπολούνται. Παράλληλα, για πολλές ώρες η χώρα έμεινε χωρίς ρεύμα και ίντερνετ, ενώ ο αριθμός των νεκρών και των συλληφθέντων αυξάνεται διαρκώς. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη με αφορμή το υψηλό κόστος ζωής, ωστόσο εξελίχθηκαν γρήγορα σε μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στο καθεστώς.

Στην Τεχεράνη, η τεράστια λεωφόρος Αγιατολάχ Κασάνι γέμισε από κόσμο και οχήματα που διαδήλωναν με αντικυβερνητικά συνθήματα. Παράλληλα, σε πολλές άλλες πόλεις, όπως το Ταμπρίζ και τη Μασχάντ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας «θάνατος στον δικτάτορα» και «ζήτω ο Παχλάβι», εκφράζοντας την επιθυμία τους για αλλαγή. Ο Ρεζά Παχλάβι, γιος του πρώην Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε το 1979, κάλεσε τους πολίτες σε μαζικές κινητοποιήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει τα τελευταία χρόνια.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα περσικά τηλεοπτικά δίκτυα με έδρα το εξωτερικό δημοσίευσαν δεκάδες βίντεο από τις διαδηλώσεις, δείχνοντας το μέγεθος της λαϊκής οργής. Οι κινητοποιήσεις θεωρούνται οι πιο εκτεταμένες των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή να αυξάνεται καθημερινά παρά τη σκληρή καταστολή των αρχών. Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, καθώς η βία στους δρόμους έχει ήδη στοιχίσει δεκάδες ζωές.

🚨🇮🇷 IRAN PROTESTS ARE MARKED WITH HEAVY POLICE CLASHES Crowds swelling to 25,000+ in Iran’s capital tonight. Major police ops are happening citywide. Rumors swirl of Basij and IRGC rollout as gunfire echoes in multiple spots, per on-ground reports. Source: @sentdefender pic.twitter.com/WFYhl1HHSV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 8, 2026

Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ προς την κυβέρνηση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την ιρανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά». Ο ίδιος ανέφερε πως έχει ενημερώσει το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακολουθούν την κατάσταση πολύ προσεκτικά» και ότι το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. «Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους – έχουν πολλές ταραχές – αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε τι μήνυμα στέλνει στον ιρανικό λαό, απάντησε: «Πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία». Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παραμείνουν αδρανείς σε περίπτωση μαζικής καταστολής των διαδηλώσεων.

Τουλάχιστον 45 οι νεκροί – Χωρίς διαδίκτυο και τηλεφωνικές επικοινωνίες

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν είναι δραματική. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks, η χώρα αντιμετωπίζει «διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα». Όπως σημειώνει η οργάνωση, το μπλακ άουτ αποτελεί μέρος μιας «σειράς ολοένα και πιο αυστηρών μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας», που στοχεύουν στον περιορισμό των πληροφοριών και την απομόνωση των διαδηλωτών. Η διακοπή του διαδικτύου, σε συνδυασμό με την αποκοπή τηλεφωνικών επικοινωνιών, έχει προκαλέσει τεράστια δυσκολία στην επικοινωνία και στη μετάδοση πληροφοριών προς τον έξω κόσμο.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, ανάμεσά τους οκτώ ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή των κινητοποιήσεων, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, τόνισε ότι «η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», επισημαίνοντας πως εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση. Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μικρότερο αριθμό θυμάτων, κάνοντας λόγο για 21 νεκρούς, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του, ζητώντας να υπάρξει διάλογος και να ακουστούν οι διεκδικήσεις των πολιτών. «Η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση είναι απαραίτητη αυτές τις κρίσιμες ώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: AFP, BBC