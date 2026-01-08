Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

  • Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε χαρακτήρα, πάθος και δυναμισμό.
  • Ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, δήλωσε ότι η απόδοση της ομάδας «δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό», αλλά επαίνεσε την άμυνα και τα ριμπάουντ, τονίζοντας τις δυσκολίες της EuroLeague.
  • Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε πως «οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, του κορυφαίου συλλόγου της Ευρώπης» και να βρεθούν σε φόρμα στο τέλος της σεζόν για το Final Four.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε χαρακτήρα, πάθος και δυναμισμό, παρά τα χαμένα σουτ και τα επιμέρους λάθη στην επίθεση.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, μιλώντας στο flash interview, στάθηκε στις δυσκολίες της EuroLeague, επισημαίνοντας πως το ζητούμενο για την ομάδα του είναι να βρει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η απόδοσή μας δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό, χάσαμε πολλά σουτ, δείξαμε πάθος, στην άμυνα όλα δούλεψαν, δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Μας βοήθησαν τα ριμπάουντ, είχαν όλοι συμμετοχή σε αυτά. Ακόμη και στην επίθεση μας βοήθησαν πάρα πολύ».

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι παίκτες του, τονίζοντας πως η φανέλα του Παναθηναϊκού απαιτεί συνέπεια και αποφασιστικότητα: «Σίγουρα οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, του κορυφαίου συλλόγου της Ευρώπης και πρέπει να δίνουν όλη την προσπάθειά τους για να κερδίσουν».

Ολοκληρώνοντας, ο Αταμάν τόνισε πως η EuroLeague είναι γεμάτη ανατροπές και απρόβλεπτα αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας και του σωστού timing: «Έτσι είναι η EuroLeague, ομάδες φαβορί χάνουν παιχνίδια, κάποιες χάνουν μακριά από την έδρα τους. Το σημαντικό είναι να βρεθείς σε φόρμα στο τέλος της σεζόν και να βρεθείς στο Final Four. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου».

