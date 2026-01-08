Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Αγρίεψε και… «κατάπιε» τους Ιταλούς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, επιστρέφοντας στις νίκες στη Euroleague με επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-71 στο κατάμεστο Telekom Center Athens, παίζοντας άμυνα για… σεμινάριο και δείχνοντας ξανά την εικόνα ομάδας που μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος κυριάρχησε κάτω από τις δύο ρακέτες και αποθεώθηκε από τους γονείς του που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Από τα πρώτα λεπτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε στο παρκέ με ενέργεια και συγκέντρωση. Ο Χολμς έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι, ισοφαρίζοντας τις προσπάθειες των Ιταλών, ενώ ο Όσμαν με καθοριστικά τρίποντα έδωσε το ρυθμό που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» έτρεξε επιμέρους σκορ 12-4 στο φινάλε της πρώτης περιόδου, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +8 (23-15) χάρη στο καλάθι του Σμάιλαγκιτς σε νεκρό χρόνο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» συνέχισαν δυναμικά και έφτασαν σε διψήφια διαφορά (27-15), ωστόσο η Βίρτους αντέδρασε. Ο Μόργκαν και ο Έντουαρντς έδωσαν λύσεις, μειώνοντας στους πέντε (29-24), εκμεταλλευόμενοι την κούραση των βασικών του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας, με το πρώτο του τρίποντο στο ματς, επανέφερε τη διαφορά στους εννέα (36-27), όμως οι Ιταλοί παρέμειναν κοντά. Το ημίχρονο έκλεισε στο 39-33 με ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Ναν, που κράτησε την ψυχολογία των γηπεδούχων ψηλά.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Βίρτους προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά (39-37), αλλά οι άμυνες του Παναθηναϊκού έκαναν τη διαφορά. Οι Χολμς και Ναν με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς και εύστοχες επιθέσεις έφεραν ξανά το +7 (44-37), ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις εξέδρες. Ο Όσμαν έδωσε ρυθμό από την περιφέρεια, ενώ ο Χολμς με κάρφωμα και φάουλ ανέβασε το προβάδισμα στο +13 (53-40). Η άμυνα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τα διαδοχικά μπλοκ έπνιξε τις προσπάθειες των Ιταλών, οι οποίοι μείωσαν προσωρινά στο 56-48 με τρίποντο του Χάκετ πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι Ιταλοί πίεσαν με μακρινά σουτ, ωστόσο ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ψύχραιμος. Ο Ρογκαβόπουλος σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 64-53, δείχνοντας πως το «τριφύλλι» δεν είχε διάθεση να αφήσει το ματς να ξεφύγει. Ο Ναν πήρε τη σκυτάλη στην επίθεση και με διαδοχικούς πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 16 (76-60), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη δύο λεπτά πριν το φινάλε. Το κοινό αποθέωσε τους παίκτες του Αταμάν, που συνέχισαν το «πάρτι» των μπλοκ και της άμυνας μέχρι το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε το παιχνίδι με επιβλητική νίκη 84-71, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και δείχνοντας έτοιμος να συνεχίσει με ανεβασμένο ηθικό στην Euroleague. Το συγκρότημα του Αταμάν παρουσίασε τη γνωστή του σκληρή άμυνα, ομαδικότητα και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αποδεικνύοντας πως παραμένει μία από τις πιο υπολογίσιμες ομάδες της διοργάνωσης.