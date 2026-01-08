Άκης Σακελλαρίου για Ξένια Καλογεροπούλου: «Βλέποντας αυτή την υπέροχη γυναίκα να παίζει…»

Σύνοψη από το

  • Ο Άκης Σακελλαρίου έδωσε συνέντευξη με αφορμή την παράσταση «Άρωμα γυναίκας», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η συνέντευξη προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
  • Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ηθοποιός μίλησε με αποθεωτικά λόγια για την Ξένια Καλογεροπούλου, με την οποία συνεργάζεται φέτος στο θεατρικό σανίδι.
  • Ο κ. Σακελλαρίου ανέφερε πως «είναι βάλσαμο για όλους μας να βλέπουμε μια κυρία, μια γυναίκα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου στα 90 της, να έρχεται κάθε μέρα στο θέατρο και να είναι συνεπέστατη». Πρόσθεσε ότι «αυτή η δύναμη μεταφέρεται και σε εμάς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άκης Σακελλαρίου
Φωτογραφία: sakellariou_akis/ Instagram

Με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, «Άρωμα γυναίκας», ο Άκης Σακελλαρίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Άκης Σακελλαρίου μίλησε με αποθεωτικά λόγια για την Ξένια Καλογεροπούλου, με την οποία συνεργάζεται φέτος στο θεατρικό σανίδι.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ανέφερε πως: «Είναι βάλσαμο για όλους μας να βλέπουμε μια κυρία, μια γυναίκα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου στα 90 της, να έρχεται κάθε μέρα στο θέατρο και να είναι συνεπέστατη, να είναι ακριβέστατη, να είναι εκεί στον ρόλο κάθε φορά!».

«Της δίνει τρομερή δύναμη και παράλληλα αυτή η δύναμη μεταφέρεται και σε εμάς. Βλέποντας αυτή την υπέροχη γυναίκα να παίζει και να προσέρχεται στο θέατρο με τέτοια θέληση για να συνεχίσει να είναι σε αυτό που λέμε εδώ, το σανίδι», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Όλες οι λεπ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ανάρτηση με την βασιλόπιτα της πεθεράς του – «Μάλλον αναπολεί τα χρόνια που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα»

Μία άκρως χιουμοριστική ανάρτηση έκανε πριν από λίγες ώρες ο Λευτέρης Σουλτάτος στο προφίλ του...
20:27 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για την ονομαστική της εορτή και η φωτογραφία από τα χιόνια – «Μου φωτίσατε όλη την ημέρα…»

Την ονομαστική της εορτή είχε χθες (7/1) η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματία...
19:30 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Παππά: «Η αναγνωρισιμότητα προσπαθεί συχνά να με τρομάξει…»

Η Δανάη Παππά έγινε ευρέως γνωστή το 2017, μέσα από την σειρά του ALPHA «Το Τατουάζ». Η πρωταγ...
19:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Στην εκπνοή του 2025 η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι