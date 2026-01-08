Άκης Σακελλαρίου για Ξένια Καλογεροπούλου: «Βλέποντας αυτή την υπέροχη γυναίκα να παίζει…»

Με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, «Άρωμα γυναίκας», ο Άκης Σακελλαρίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Άκης Σακελλαρίου μίλησε με αποθεωτικά λόγια για την Ξένια Καλογεροπούλου, με την οποία συνεργάζεται φέτος στο θεατρικό σανίδι.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης ανέφερε πως: «Είναι βάλσαμο για όλους μας να βλέπουμε μια κυρία, μια γυναίκα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου στα 90 της, να έρχεται κάθε μέρα στο θέατρο και να είναι συνεπέστατη, να είναι ακριβέστατη, να είναι εκεί στον ρόλο κάθε φορά!».

«Της δίνει τρομερή δύναμη και παράλληλα αυτή η δύναμη μεταφέρεται και σε εμάς. Βλέποντας αυτή την υπέροχη γυναίκα να παίζει και να προσέρχεται στο θέατρο με τέτοια θέληση για να συνεχίσει να είναι σε αυτό που λέμε εδώ, το σανίδι», πρόσθεσε.