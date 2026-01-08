Έκλεισε ο δρόμος Ηγουμενίτσας – Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του Καλαμά, μέσω Παραποτάμου η κυκλοφορία

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ήπειρος, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη τις τελευταίες ώρες. Ο ποταμός Καλαμάς έχει υπερχειλίσει, εξαιτίας της συνεχούς ανόδου της στάθμης των υδάτων, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές και έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις. Οι τοπικές αρχές εφιστούν αυξημένη προσοχή στους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών, καθώς αναμένεται να φτάσει μεγάλος όγκος νερού τις επόμενες ώρες.

Ήδη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει σημειωθεί υπερχείλιση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας – Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παραπλεύρων επαρχιακών δρόμων, ενώ οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Από το απόγευμα έχει διακοπεί και η πρόσβαση Ηγουμενίτσας – Φιλιατών, στο σημείο όπου ο δρόμος συναντά την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, κοντά στο ΚΤΕΟ. Η κυκλοφορία έχει εκτραπεί μέσω Παραποτάμου, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή και στο ύψος του φράγματος Ραγίου, όπου δεκάδες κορμοί πλατάνων έχουν συσσωρευτεί, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη ροή των υδάτων.

Προβλήματα σημειώνονται και στην Κορύτιανη του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου το πρωί τα νερά έφτασαν μέχρι το οδόστρωμα, ενώ από τις βρύσες του χωριού αναβλύζει λασπόνερο, δείχνοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης.

Παρά το γεγονός ότι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προέβλεπε σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης, η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η συσσώρευση υδάτων των προηγούμενων ημερών έχει επιδεινώσει την κατάσταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Οι αρχές, μέσω του 112, απευθύνουν μηνύματα προειδοποίησης στους πολίτες, καλώντας τους να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς πλημμυρισμένες περιοχές, να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή δρόμους με νερά, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενες νέες ειδοποιήσεις, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.