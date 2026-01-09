Super Cup Ισπανίας: Στον τελικό με Μπαρτσελόνα η Ρεάλ, που κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο – Δείτε τα γκολ

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού Super Cup.
  • Έτσι, έκλεισε νέο μεγάλο ραντεβού με την Μπαρτσελόνα για τον τελικό της Κυριακής, που θα διεξαχθεί στο «King Abdullah Sports City Stadium» της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία.
  • Η Ρεάλ προηγήθηκε με γκολ των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ροντρίγο, ενώ η Ατλέτικο μείωσε με τον Σόρλοθ στο 58ο λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρει να ισοφαρίσει.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού Super Cup και έκλεισε νέο μεγάλο ραντεβού με την Μπαρτσελόνα για τον τελικό της Κυριακής (11 Ιανουαρίου, 21:00), που θα διεξαχθεί στο «King Abdullah Sports City Stadium» της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0, ο τελικός θα είναι ένα ακόμη clasico ανάμεσα στις δύο «αιώνιες» αντιπάλους του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπήκε δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος εκτέλεσε εξαιρετικά ένα απευθείας φάουλ, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Όμπλακ. Στο 55ο λεπτό, ο Ροντρίγο, έπειτα από ασίστ του Βαλβέρδε, έκανε το 2-0 για τη «βασίλισσα», δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στη Ρεάλ.

Η Ατλέτικο δεν τα παράτησε και στο 58ο λεπτό ο Σόρλοθ μείωσε σε 2-1, ξαναβάζοντας την ομάδα του στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στα τελευταία λεπτά, οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πιο αποτελεσματική και ψύχραιμη, κρατώντας τη νίκη μέχρι το τέλος και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για ακόμη μία φορά σε ένα ισπανικό clasicο.

