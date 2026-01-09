Κάτω Πατήσια: Εξαφάνιση 13χρονης – Συναγερμός στις Αρχές

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Εξαφάνιση 13χρονης – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 13χρονης στα Κάτω Πατήσια, η οποία χάθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026. Την υπόθεση έχει αναλάβει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση και εξέδωσε Missing Alert προκειμένου να εντοπιστεί το κορίτσι.

Η ανήλικη έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ενώ το σωματότυπό της είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Όποιος γνωρίζει κάτι για τον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που λειτουργεί όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας. Παράλληλα, υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

02:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

